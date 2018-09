Hoàng Thùy, Huyền Trang tự tin catwalk ở London

Sau thời gian kiên trì casting, hai quán quân Next Top đã được góp mặt trong vài show diễn thuộc London Fashion Week.

Là người mẫu Việt đầu tiên sải bước trên sàn diễn quốc tế năm nay, Hoàng Thùy khiến giới mộ điệu tự hào khi đã chính thức thể hiện kỹ năng catwalk trong show thời trang của hai nhà thiết kế Jean-Pierre Braganza và Haizhen Wang vào ngày 14/2, thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang London Thu đông 2014. Sự nỗ lực của Quán quân Vietnam's Next Top Model 2011 đã được đền đáp xứng đáng sau chuỗi ngày dài mải miết tham gia casting ở nhiều show.

Hoàng Thùy tự tin sải bước trên sàn catwalk của thương hiệu Jean-Pierre Braganza - một show quan trọng trong Tuần lễ thời trang London Thu đông năm nay.

Chân dài 9x đảm nhận trình diễn hai mẫu thiết kế mang phong cách khác biệt trong bộ sưu tập.

Sau khi tham gia show Jean-Pierre Braganza, Hoàng Thùy tiếp tục góp mặt trong buổi diễn của Haizhen Wang - nhà thiết kế gốc Trung Quốc đang phát triển sự nghiệp tại Anh. Đặc biệt, sau khi xuất sắc vượt qua hàng trăm ứng cử viên khác để trở thành người mẫu châu Á duy nhất xuất hiện trên sàn catwalk này, chân dài sinh năm 1992 còn được lựa chọn trở thành gương mặt mở màn (first face) của show diễn.

Hoàng Thùy đảm nhận vai trò gương mặt mở màn cho buổi trình diễn bộ sưu tập thu đông mới của Haizhen Wang.

Cô thể hiện ba bộ trang phục mang màu sắc nền nã, khi thì thanh lịch với áo choàng họa tiết houndstooth, lúc lại mạnh mẽ, hiện đại cùng gam đen cá tính.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Thùy tự mình đi casting ở Anh và đã đạt được thành quả đáng nhớ trong sự nghiệp. Người mẫu trẻ vỡ òa trong niềm vui bởi mới chỉ hơn một tháng trước, cô chia sẻ với Ngoisao.net : "Trở thành một người mẫu quốc tế, được diễn tại các tuần lễ thời trang New York, Milan, London... là mục tiêu của tôi". Sau khi hoàn thành tốt hai show ở thủ đô xứ sở sương mù, chân dài không giấu được sự phấn khích: "Lúc sang đây, thực sự tôi chỉ ước mong được diễn trong London Fashion Week thôi, bất cứ nhà thiết kế nào, địa điểm ở đâu cũng được. Còn việc diễn cho Jean-Pierre Braganza tại Somerset House quả là ngoài sức tưởng tượng! Trời ơi, từ hôm qua đến giờ, tôi như người từ trên trời rơi xuống!". Bên cạnh đó, Hoàng Thùy cũng tiết lộ, hiện tại cô cao 1m79, hơn 3 cm so với thời điểm đăng quang ngôi vị quán quân Next Top ba năm trước.

Ngay sau khi Hoàng Thùy xuất hiện trong Tuần lễ thời trang London, làng mốt Việt tiếp tục đón nhận tin vui khi Huyền Trang được chọn tham gia 4 show diễn khác. Ngày 15/2, quán quân Next Top 2010 đã sải bước trên sàn catwalk của các thương hiệu Carrie-Ann Stein, Hiroko Nakajima cùng George Styler thuộc chùm show liên hoàn Ones to Watch. Và buổi diễn Liz Black được tổ chức sau đó một ngày.

Huyền Trang khoác trên mình bộ váy áo màu sắc nổi bật khi góp mặt tại show Carrie-Ann Stein.

Bộ đồ lạ mắt và khêu gợi của nhà thiết kế George Styler.

Cô tiếp tục sải bước lạnh lùng trong phần catwalk cho Hiroko Nakajima.

Đây không phải lần đầu tiên Huyền Trang xuất hiện trên sàn diễn thời trang quốc tế. Từng nhận được vinh dự tương tự khi góp mặt tại New York Fashion Week 2012 và London Fashion Week năm ngoái, quán quân Next Top đã thể hiện kỹ năng vững vàng và bước đi tự tin hơn nhờ những kinh nghiệm quý báu tích lũy được từ các chuyến đi trước.

Mytty