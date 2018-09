Hoàng Thùy ghi dấu ấn trên FashionTV

Sau nhiều thành tích ấn tượng tại Tuần lễ thời trang London Thu đông 2014, Hoàng Thùy một lần nữa khiến giới mộ điệu trong nước tự hào khi trả lời phỏng vấn và xuất hiện trên kênh thời trang nổi tiếng thế giới FashionTV. Cô là một trong hai người mẫu được ưu ái lựa chọn để chia sẻ cảm xúc, đồng thời được quay cận cảnh và chi tiết ở bên trong hậu trường buổi diễn của thương hiệu Jean-Pierre Braganza - một show quan trọng thuộc London Fashion Week năm nay.

Với dấu mốc đáng tự hào này, quán quân Next Top 2011 không giấu được niềm vui sướng tột độ. Cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Hello FashionTV. I'm Hoang Thuy. I'm from Vietnam... Tim tôi dường như nhảy khỏi lồng ngực khi thấy hình ảnh mình. Tôi đang nói trên tivi, trên FashionTV! Và giờ vui quá, 1h sáng rồi vẫn không ngủ được".

Hoàng Thùy được FashionTV ưu ái lựa chọn để phỏng vấn và quay cận cảnh ở bên trong hậu trường show diễn Jean-Pierre Braganza. Ảnh cắt từ video.