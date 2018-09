Hoàng Minh Hà và niềm đam mê phong cách Âu

Nguồn cảm hứng để nhà thiết kế cho ra đời những bộ trang phục theo phong cách thanh lịch, sang trọng châu Âu là đường cong của phái đẹp.

"Ai bảo rằng cao quá thì xấu, thấp quá thì không đẹp, nếu bạn biết tôn lên vóc dáng của chính mình, bạn sẽ trở thành một tuyệt tác” là chia sẻ của quán quân Project Runway mùa giải đầu tiên - nhà thiết kế Hoàng Minh Hà. Anh cho biết, từ khi ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP HCM năm 2010, chưa bao giờ anh thôi nghĩ về phong cách châu Âu. Dù phong cách này sở hữu những đường nét tinh tế, đơn giản nhưng nếu biết tuân thủ các nguyên tắc đó và cho vào chút "gia vị" của sự sáng tạo cá nhân thì đó sẽ là một sản phẩm đẹp của thời trang.

Phái đẹp luôn là nguồn cảm hứng thiết kế của Hoàng Minh Hà.

- Anh có thể cho biết đâu là nguồn cảm hứng để anh thiết kế những bộ trang phục theo phong cách thanh lịch, sang trọng của châu Âu?

- Với tôi, nguồn cảm hứng để có thể thiết kế những bộ trang phục theo phong cách thanh lịch, sang trọng của châu Âu là đường cong của những người phụ nữ - một tuyệt tác mà tạo hóa ban tặng cho loài người và đó là nguồn cảm hứng bất tận.

- Tại sao anh lại có được nhiều cảm hứng và ưu ái phong cách châu Âu đến vậy?

- Phong cách này khởi nguồn từ điểm chung của tất cả những sự việc mang tính thẩm mỹ, không chỉ có thời trang mà còn ở các thiết kế trong nội thất, kiến trúc nhà ở, hội họa, âm nhạc... Chính khởi nguồn của những giá trị thẩm mỹ mà con người đã xây dựng trong suốt thời gian dài tạo nên sự những yêu cầu nghiêm khắc của phong cách châu Âu. Muốn đưa phong cách này vào ý tưởng thiết kế của mình, cần đòi hỏi sự cầu kỳ, tinh tế từng đường kim, mũi chỉ. Tuy nhiên, khi đã tạo ra và có được những giá trị đó, bạn sẽ đạt đến độ thẩm mỹ và tính xu hướng không bao giờ lỗi thời.

Bộ sưu tập "Nắng vàng" trong đêm Final Show của Project Runway Việt Nam. Bộ sưu tập này được chụp lại trên tạp chí Harper’s Bazaar Việt Nam qua phần thể hiện của Trương Ngọc Ánh.

- Có quan điểm cho rằng phong cách châu Âu sang trọng và tinh tế nhưng kén người mặc, chỉ có thể áp dụng cho các bạn nữ có dáng người cao và thon gọn?

- Với tôi, điều này hoàn toàn không chính xác. Tôi thường xuyên làm việc cùng những khách hàng sở hữu vóc dáng đa dạng. Tôi giúp họ đưa ra những gợi ý để có thể tự tin vào các chỉ số hình thể của mình, tự hào khi khoác lên mình những bộ trang phục theo phong cách châu Âu. Với tôi “không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp” và nếu bạn để ý quan sát thật chi tiết, ngay cả những bức tượng được tạc cách đây hàng thế kỷ, không nhiều những bức tượng người phụ nữ cho thân hình chuẩn mực mà đa phần là những bức tượng có thân hình không thon gọn nhưng tỷ lệ phân chia bố cục lại rất đều và tinh tế. Chính những người phụ nữ ấy, những đường cong ấy là niềm cảm hứng cho các nhà thiết kế thời kỳ đó.

Khi là một nhà thiết kế chuyên nghiệp, chúng tôi không ngại khách hàng của mình là những người tròn trịa, chúng tôi không quan tâm bạn cao hay thấp, gầy hay mập mạp mà quan tâm đến cách giúp họ tôn lên vóc dáng của chính họ qua bộ trang phục mà tôi thiết kế. Như nhà thiết kế Marc Jacobs từng chia sẻ: “Clothes mean nothing until someone lives in them” (tạm dịch là “Chính người mặc sẽ tạo nên giá trị của bộ trang phục”).

- Vậy anh có thể bật mí một số cách chọn đồ giúp bạn gái trở nên tự tin với thân hình của mình?

- Đối với người chuẩn dáng, chỉ cần chọn trang phục phù hợp với độ tuổi, nơi xuất hiện, thời tiết... cân bằng hài hòa những vẻ đẹp của hình thể, bạn sẽ trông thật đẹp. Đối với những người có chiều cao vượt trội, nên chọn trang phục có đường chéo ngang, sọc ngang, hạn chế những trang phục sọc dọc bởi dễ tạo cảm giác "lêu nghêu" đối với người đối diện.

Đối với những người có chiều cao nhưng thân hình cò hương, nên chọn váy nhiều tầng, không mặc quần hoặc váy ngắn, bó sát cơ thể, dễ khiến bạn trông gầy hơn, không nên chọn sọc dọc mà thay vào đó bằng những sọc xéo, ca-rô, hoa văn, tuyệt đối tránh những tông màu tối, trầm. Bạn nên dùng những phụ kiện bản to để cân bằng vóc dáng, có thể chọn mắt kính to, có thể sử dụng boot đế thấp.

Đối với những người thấp vừa, nên chọn cho mình bộ trang phục có bố cục hài hòa trên dưới, hạn chế chia cơ thể bằng những mảnh ghép rời rạc, tránh những phần cắt khúc cơ thể; cũng đừng nên mặc những trang phục quá dài, sẽ tạo cảm giác luộm thuộm. Bạn nên sử dụng trang phục có mảng màu thống nhất, chỉ tạo điểm nhấn trên bộ trang phục bằng những điểm nhấn nhỏ; có thể chọn váy ôm sát cơ thể để giúp kéo dài thân hình hay sử dụng giầy cao gót để tăng thêm chiều cao, tuy nhiên, những kiểu giày phải phù hợp với vóc dáng. Bạn cũng nên chọn váy ngắn vừa qua gối có phần lưng váy cao để tôn lên vóc dáng, không nên chọn những phụ kiện to quá như túi xách sẽ làm thấp người.

Đối với những người thấp, tròn, nên lựa chọn những đường xếp ly xéo, sọc dọc để nhìn thon gọn hơn. Đường cắt và nhúng vải xếp ly cũng phải theo chiều dọc để hạn chế vóc dáng tròn, tạo cảm giác cao hơn. Bạn không nên chọn đồ ôm sát cơ thể hay chọn chất liệu và loại vải cứng, có tông màu sáng, có họa tiết cầu kỳ.

Một thiết kế trong bộ sưu tập Black Rose của Hoàng Minh Hà được thể hiện bởi người mẫu Kha Mỹ Vân - Á quân Viet Nam Next Top Model 2012. Bộ sưu tập này vừa được trình diễn tại Tiffany’s Fashion Week Paris Pháp.

- Anh có dự định ra mắt tiếp một bộ sưu tập thời trang mang phong cách châu Âu quý phái, phù hợp với vóc dáng và làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ Á Đông?

- Với tôi, những người phụ nữ như một nữ thần Venus, ở họ luôn gợi cảm, quyến rũ. Tôi muốn các bạn luôn nhớ rằng phải tự tin, lựa chọn cho mình trang phục phù hợp với vóc dáng. Tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu bạn muốn sở hữu những bộ trang phục theo phong cách châu Âu. Hiện tại và trong tương lai, tôi vẫn luôn hướng tới sự sang trọng và tinh tế trong từng sản phẩm thời trang. Gần nhất là cuối năm nay, tôi sẽ ra mắt một bộ sưu tập mới, mong tất cả những ai yêu mến thời trang sẽ đón nhận.

Xem thêm các thiết kế khác của Hoàng Minh Hà tại đây. Tìm hiểu thêm về phong cách châu Âu tại đây.

(Nguồn: Đỗ Phi)