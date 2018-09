Hoàng Hải lần đầu làm show Haute Couture

Nam thiết kế còn đầu tư công sức chiêu mộ những người thợ thủ công lành nghề về đính kết pha lê, cho ra đời các tác phẩm đạt độ tinh xảo cao. Ngoài ra, kiểu dáng hợp xu hướng cũng là lý do khiến nhiều sao Việt như Thu Phương, Lệ Quyên, Mai Phương Thúy, Hoa hậu Kỳ Duyên, Giáng My, Á hậu Huyền My... trở thành khách hàng thường xuyên của Hoàng Hải.