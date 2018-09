Hoàng Hải giới thiệu bộ sưu tập mới tại Malta

Nhà thiết kế dành vài tháng chuẩn bị bộ sưu tập 'Thánh đường' để trình diễn tại nước Cộng hòa Malta vào ngày 28/8.

Vốn có mối quan hệ thân thiết với Đại sứ quán Italy, nhà thiết kế Hoàng Hải đã được mời tham gia chương trình thời trang kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cộng hòa Malta. Show diễn do Đại sứ quán Italy tổ chức vào ngày 28/8 tại một nhà hát cổ kính của đảo quốc Malta. Trong chương trình, anh sẽ mang bộ sưu tập áo dài và dạ hội Thánh đường - The Sanctum, nhằm giới thiệu đến bạn bè quốc tế vẻ đẹp truyền thống và hiện đại của người phụ nữ Việt Nam.

Người mẫu Minh Tú trong một mẫu áo dài mà nhà thiết kế Hoàng Hải sẽ đem tới nước Cộng hòa Malta trình diễn.

Hoàng Hải cho biết, từ nhiều tháng qua, anh đã gấp rút thực hiện những mẫu trang phục cho show diễn. Ở các bộ dạ hội dòng Haute Couture, anh chọn chất liệu chủ đạo là chiffon, lụa cao cấp nhập khẩu. Anh đặc biệt chú trọng việc đính kết thủ công từng hạt pha lê Swarovski lên các bộ đầm, vốn là thế mạnh của anh. Bộ sưu tập áo dài lại là khu vườn hoa rực rỡ của bốn mùa. Hoàng Hải hy vọng, các sản phẩm của anh sẽ tạo được ấn tượng với giới mộ điệu thời trang quốc tế. Năm ngoái, anh cũng có show diễn thành công tại Italy.

Bên cạnh Hoàng Hải, show thời trang ngày 28/8 ở nước Cộng hòa Malta còn có sự góp mặt của nhà thiết kế Xuân Lê. Chị mang tới bộ sưu tập Giai điệu của những thửa ruộng bậc thang, được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ vùng núi Tây Bắc. Xuân Lê chia sẻ, để miêu tả hình ảnh trùng điệp của ruộng bậc thang trong thời khắc chuyển mùa ở vùng núi phía Bắc trên trang phục, chị sử dụng những lớp màu, chi tiết xếp lớp các đường may chặn gân phá cách. Để lên ý tưởng cho bộ sưu tập, chị đã dành thời gian đi đến nhiều tỉnh vùng cao để tìm hiểu về thiên nhiên và nét văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc thiểu số.

Hoàng Thùy cũng góp mặt trong show thời trang tại châu Âu vào ngày 28/8.

Tham gia trình diễn trong chương trình tại Malta gồm có nhiều người đẹp Việt Nam: Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Hoàng My, Hoa hậu Châu Á tại Mỹ Jennifer Chung, các chân dài Hồng Quế, Hoàng Thùy, Khánh My, Minh Triệu, Minh Tú, Oanh Yến, Trang Lạ, Vũ Tuấn Việt, Đinh Minh Quân, Tiến Vũ, Lê Anh Huy... và một số người mẫu quốc tế khác. Hoa hậu đền Hùng Giáng My sẽ đảm nhận vai trò MC cho show diễn. Ngoài ra, ca sĩ Quách An An, nhiếp ảnh gia Nguyễn Vũ, stylist Tân Đà Lạt, chuyên gia trang điểm Phúc Nghĩa cũng là khách mời của chương trình.

Ngày 25/8, đoàn nghệ sĩ Việt Nam sẽ lên đường sang Italy để chuẩn bị cho buổi trình diễn vào 28/8. Sau show thời trang, nhà thiết kế Hoàng Hải còn được một tạp chí của Italy mời chụp bộ sưu tập.

Quỳnh Như

Ảnh: Hiển Khuất