Họa tiết hoa trong các thiết kế của Yoshino

Thời trang cao cấp Yoshino giới thiệu những mẫu thiết kế mới với họa tiết in hoa dành cho mùa xuân hè.

Khi nghĩ tới họa tiết in hoa, cô gái nào cũng mặc nhiên gắn cho chúng những tính từ như nữ tính, yểu điệu. Đó cũng là lý do khiến các nhà thiết kế chưa khi nào từ bỏ mảnh đất màu mỡ này và cứ mỗi năm, mỗi mùa mốt mới, những thiết kế họa tiết mới lại ra đời. Mùa này, họa tiết in hoa thiên về xu hướng hoa dạng chùm và hoa nhiệt đới cũng như họa tiết in hoa 3D.

Những mẫu juyp, đầm của Yoshino sang trọng và ấn tượng hơn với những đốm hoa in màu sắc nổi bật. Và nếu có cơ hội, bạn đừng bỏ qua những item được phác họa như bút vẽ trên chất lụa in tối màu mềm mịn như vải sheer, gấm cùng đường nét thanh lịch tao nhã với phần cổ chữ V sâu hay những vạt váy trước sau hài hòa.

Cùng ngắm những thiết kế mới nhất của Yoshino:

Đạo diễn hình ảnh: Tô Thanh Tân. Chụp ảnh: Tống Cường. Người mẫu: Dung Baby. Make up: Toni Nguyễn. Trang phục: Yoshino. Chụp tại Svilla

