Hoạ tiết biển cả ấn tượng trên thiết kế Việt

Các họa tiết trên vải như tảo biển, sinh vật biển, sóng biển đều là họa tiết được in từ tranh vẽ tay của Ly Vũ. Các họa tiết sau khi được phác thảo, đổ màu, trải qua công đoạn in và ép chuyển nhiệt trực tiếp lên vải sử dụng công nghệ in và mực in của Nhật.