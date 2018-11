Hoa hậu Thái Nhiên Phương gợi cảm với váy áo mỏng

Mỹ nhân quê Đắk Lắk hiện kinh doanh về lĩnh vực thời trang cùng chị ruột là nhà thiết kế Nina Thai. Cô từng ra mắt sưu tập 'Angels by the sea' tại TP HCM. Thái Nhiên Phương thích mặc các kiểu váy, áo may bằng chất liệu vải mỏng, mát phù hợp thời tiết miền Nam quanh năm nắng nóng.