Hóa công chúa yêu kiều với thiết kế của Hà Duy

Gần cuối show diễn, Hà Duy xuất hiện trên sân khấu và hoà giọng cùng Dương Hoàng Yến trong ca khúc I Will Always Love You. Màn tái hợp của "cặp đôi hoàn hảo" nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả.