Hồ Vĩnh Khoa trẻ trung trong sự kiện của Calvin Klein

Nam diễn viên, người mẫu là khách mời đại diện của Việt Nam tham dự sự kiện ra mắt bộ sưu tập xuân hè của Calvin Klein Jeans tại Thượng Hải.

Thương hiệu thời trang biểu tượng cho sự trẻ trung, cá tính và phong cách vừa tổ chức sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới tại Thượng Hải. Người mẫu, diễn viên Hồ Vĩnh Khoa là đại diện của Việt Nam tham dự chương trình cùng các ngôi sao châu Á như CL, Irene Kim, Jaeyeong Kim, Mr Wu, Ava Foo, Hoyeon Chung, Minho Cho trong trang phục Calvin Klein Jeans…

Đây là chuỗi hoạt động kết nối giữa thương hiệu với giới trẻ tại các đô thị lớn trên thế giới, mang hình ảnh trẻ trung, hiện đại. Sự kiện của Calvin Klein đã được tổ chức tại nhiều thành phố như Bắc Kinh, Berlin, Hong Kong, London, Los Angeles, Madrid, Mexico, Paris, Sao Paulo… với các ngôi sao ca nhạc quốc tế như Justin Bieber, Jay Park, Pharrell Williams, Rita Ora, Ellie Goulding, Jessie Ware, Iggy Azalea, Far East Movement, The Drums and HAIM…

Một số hình ảnh trong sự kiện:

Hồ Vĩnh Khoa trẻ trung và ấn tượng trong trang phục từ bộ sưu tập Calvin Klein Jeans xuân hè.

Các ngôi sao và tín đồ thời trang châu Á cùng Hồ Vĩnh Khoa xuất hiện trong các thiết kế mới của thương hiệu.

CL biểu diễn tại đêm nhạc trong trang phục Calvin Klein.

Nữ ca sĩ khuấy động đêm thời trang bằng những bài hát đình đám như MTBD, The Baddest Female, Hello Bitches.

Nhạc sĩ châu Á Kenji Wu cũng có mặt tại sự kiện thời trang của Calvin Klein Jeans.

Một số thiết kế mới trong bộ sưu tập xuân hè của Calvin Klein Jeans tại sự kiện Thượng Hải.

Các tín đồ thời trang có thể xem bộ sưu tập mới tại hệ thống cửa hàng TP HCM, Hà Nội và Hải Phòng hoặc tại trang web www.calvinklein.com.

Hotline: 08 3939 7999.

Hệ thống cửa hàng Calvin Klein Jeans & Calvin Klein Underwear:

Union Square: 171 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM.

Parkson Đồng Khởi : 35 bis - 45 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM.

Parkson CT: 60A Trường Sơn, quận Tân Bình, TP HCM.

Parkson Hùng Vương: 126 Hùng Vương, quận 5, TP HCM.

Diamond Plaza: 34 Lê Duẩn, quận 1, TP HCM.

Cresent Mall: 101 Tôn Dật Tiên, quận 7, TP HCM.

Tràng Tiền Plaza: 24 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Parkson Hải Phòng: 1A Lô 22 đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

(Nguồn: ACFC)