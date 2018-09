Hnoss ra mắt BST phong cách hải quân

Bộ sưu tập 'The navy breath collection' lấy ý tưởng từ hải quân và biển cả, kết hợp cùng phong cách thời trang thanh lịch, trẻ trung.

Để chào đón mùa hè, thương hiệu thời trang Hnoss tung ra những thiết kế mới trong bộ sưu tập “The navy breath collection”, lấy ý tưởng từ hải quân và biển cả, kết hợp cùng phong cách thời trang thanh lịch, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Điểm nhấn của bộ sưu tập là sự kết hợp tinh tế, hài hòa giữa các gam màu đơn sắc, họa tiết in thêu tinh xảo và những chất liệu mới như: lưới, thun, xô hay linen... Xu hướng phổ biến của phong cách hải quân luôn là sự pha trộn các gam màu đậm, trơn và nổi bật như: đỏ, trắng, xanh dương. Nhưng trong những mẫu thiết kế mới này còn có cả sự kết hợp của các đường sọc ngang, dọc hay sọc xéo theo màu sắc và kích thước khác nhau.

Nguồn cảm hứng xuyên suốt bộ sưu tập mang lại một không gian biển cả nhã nhặn và sang trọng với những mẫu đầm in thêu họa tiết con thuyền, hải âu... trên những phom dáng được cắt may khéo léo. Sự kết hợp ăn ý và hài hòa giữa các chi tiết tạo nên nét mới lạ và những điểm nhấn đắt giá trong từng mẫu thiết kế. Bộ sưu tập mang tính ứng dụng cao bởi chúng không chỉ đẹp mà còn phù hợp cho bạn đến bất cứ đâu. Nhân dịp ra mắt "The navy breath", Hnoss fashion gửi tặng khách hàng áo mưa cao cấp hoặc kem chống nắng (khi mua từ hai sản phẩm trong bộ sưu tập) và móc khóa xinh xắn (khi mua bất kỳ 1 sản phẩm trong bộ sưu tập).

Hình ảnh một số mẫu trang phục trong bộ sưu tập The navy breath:

(Nguồn: Hnoss fashion)