HK Fashion ra mắt BST công sở cho phái đẹp

Tiền thân là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và gia công các sản phẩm thời trang cung cấp cho khách hàng lớn tại Hong Kong. Năm 2005, công ty xây dựng hệ thống xưởng may hiện đại, cùng đội ngũ công nhân viên tay nghề cao, tự sản xuất và cung cấp các mặt hàng thời trang công sở trên toàn quốc.

Năm 2010, công ty quyết định xây dựng thương hiệu HK Fashion, hướng tới dòng sản phẩm dành cho chị em làm việc tại văn phòng, công sở. Năm 2016, HK Fashion cũng đầu tư xây dựng thêm một nhà máy với diện tích hơn 3.000 m2 trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại ngành may và đội ngũ nhân viên may lành nghề, giàu kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, đáp ứng nhiều hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng. Liên hệ: Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh thời trang HK Việt Nam

Địa chỉ: Lô Số 08-09 Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Hotline: 0982799311

Website: thoitranghk.vn

Facebook: www.facebook.com/Thoitranghkninhhiep