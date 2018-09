Hệ thống B.Store giảm giá lớn

Từ ngày 21/12 đến 27/12, B.Store áp dụng ưu đãi từ 20% đến 70% tất cả sản phẩm tại cửa hàng.

Nhãn hàng thời trang theo phong cách cổ điển B.Store đã chinh phục được nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Từ những bạn trẻ nữ tính, dịu dàng, những nữ doanh nhân thành đạt cho đến những nghệ sĩ tên tuổi trong làng giải trí. Phong cách B.Store theo đuổi tuy cổ điển nhưng vẫn rất hợp thời và có tính ứng dụng cao với những mẫu đầm được thiết kế tinh tế và ấn tượng.

Nhân dịp cuối năm, B.Store tổ chức chương trình “Tuần lễ tri ân”. Theo đó, từ ngày 21/12 đến 27/12, khách hàng sẽ được ưu đãi từ 20% đến 70% tất cả sản phẩm.

Bên trong cửa hàng được bài trí khá ấm cúng mang lại cảm giác thoải mái cho khách hàng. Khi đặt chân đến B.Store, bạn như đang được dạo chơi trong khu vườn thời trang tuyệt đẹp, đầy màu sắc.

Mọi chi tiết về “Tuần lễ tri ân” của B.Store, khách hàng vui lòng truy cập website hoặc facebook của B.Store để biết thêm chi tiết.

Hệ thống cửa hàng B.Store

- B.ridal by B.Store: 145A Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP HCM. Điện thoại: (08)39.301.868

- B.classiqué by B.Store:69 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. Điện thoại: (08)39.257.836

- B.classiqué by B.Store: 65 Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, TP HCM. Điện thoại: (08)62.907.986

- B.classiqué by B.Store:447Lê văn Sỹ, phường 12, quận 3, TP HCM. Điện thoại: (08)39.310.092

- B.classiqué by B.Store: 89C Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, TP Vũng Tàu. Điện thoại: 0919.792.272

- B.classiqué by B.Store: 107 Nguyễn Văn Cừ TP Vinh. Điện thoại: 0987.070.708

- B.office by B.Store: 320 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP HCM. Điện thoại: (08) 39.918.546

Website: http://bimhome.vn; Facebook: https://www.facebook.com/bimhome.vn.

Hotline chăm sóc khách hàng: 0919.963.246 - 0972.999.772

(Nguồn: B.Store)