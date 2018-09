Hàng hiệu giảm giá tại RedepUSA

Đây là cơ hội để các tín đồ thời trang sở hữu những bộ trang phục hàng hiệu trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Tri ân khách hàng, ReDepUSA sẽ giới thiệu đến các tín đồ hàng hiệu sản phẩm của những nhãn hàng nổi tiếng như Ted Baker London, Tadashi Shoji, Rachel Roy, Kay Unger New York, Cynthia Rowley, Rorn By Ronny Kobo, Laudry, Nicole Miller, Nue by Shani, Michael Kors, Trina Turk, French Connection, CK, Adrianna Papell, T Tahari, Donna Morgan, Shanchi+babi, Coach, Ralph Lauren, Furla, Kate Spade. Nhiều mẫu thiết kế có họa tiết lạ và sử dụng chất liệu đặc biệt.

Shop RedepUSA (redepusa.com) tại 15 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP HCM được khách hàng biết đến như một địa chỉ mua sắm hàng hiệu giá ưu đãi từ Mỹ. Dịp xuân hè này, các tín đồ có thể chọn cho mình những món hàng hiệu khuyến mãi đến 80%. Chương trình được bắt đầu từ 9/4 đến 30/4, xem chi tiết tại đây. Chương trình giảm thêm 10%, 20%, 30% (Extra) cho tất cả sản phẩm đang giảm giá đến 70%; bán hàng đồng giá 999.000 đồng; giảm 10% với hàng mới về.

Tất cả mặt hàng điều được RedepUSA đảm bảo chất lượng, cam kết hoàn tiền gấp đôi nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái. Thông tin chi tiết, xem tại: thoitrangredep.vn hay redepusa.com.

Hotline: 08.38 309888 - 0909705168.

RedepUSA Shop, số 15 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP HCM.

