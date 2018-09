Hà Anh: Chiếc váy hở bạo 'là điều bình thường'

Lên tiếng về thiết kế sexy này, nữ người mẫu khẳng định: "Mỗi lần chọn trang phục để tham dự một event, bao giờ tôi cũng tính đến việc đây là event của thương hiệu gì, sản phẩm gắn liền dành cho ai, đối tượng khách mời là ai, khung cảnh bữa tiệc ở đâu, như thế nào... Ví dụ bữa tiệc ăn ngồi bàn khác với buffet, đi vào khán phòng khách sạn 5 sao khác với phòng trưng bày và lại càng khác với trong cửa hàng hay tại bar... Bộ đầm này đã và đang là tiêu điểm bàn luận trên nhiều diễn đàn về độ gợi cảm hay mạo hiểm của nó. Đối với tôi, đó là điều bình thường, thậm chí thú vị. Một nghệ sĩ cần mang lại sự thú vị và đa dạng để người ta có cái mà soi, cái mà bàn về. Riêng về bối cảnh dành cho nó: Đây là bữa tiệc ra đời cho một sản phẩm công nghệ dành cho phân khúc thị trường trẻ hơn các sản phẩm vốn có của thương hiệu, nó được tổ chức trong một bar tại khách sạn 5 sao khu vực khép kín. Khách mời chọn lọc, có DJ chơi nhạc; khách mời uống champagne và nhảy nhót rất vui. Vậy đây là một thiết kế, theo tôi, rất phù hợp với cá tính của tôi, lại hiện đại, hấp dẫn, hợp với không gian của nó. Không lẽ cứ đi tiệc bất kể tính chất gì cũng mặc đầm dạ hội mới là lộng lẫy, quần tây mới là lịch thiệp? Còn về độ an toàn thì các bạn yên tâm, nó là một thiết kế của Australia, phần ngực dựng lên có gọng cứng, độ hở an toàn nên không có chuyện 'lộ'. Mọi người hồi hộp là do 'ảo giác' nó tạo ra mà thôi. Cuối cùng, 'relax, it's only fashion!' (tạm dịch: Hãy thư giãn, chỉ là thời trang thôi mà)".