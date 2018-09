Gợi ý trang phục nổi bật cho ngày 8/3

Hãng thời trang công sở cao cấp Emspo áp dụng chương trình ưu đãi bộ sưu tập mới như một món quà đặc biệt dành tặng phái đẹp.

Trang phục xuân hè của Emspo định hướng theo phong cách "Less is more", tối giản về form dáng, nhưng vẫn đảm bảo tính hiện đại, thời thượng của thời trang cao cấp nhờ chi tiết cách điệu mới mẻ, đường cắt cúp tinh tế, đường viền may êm và mềm mại. Bên cạnh đó, các thiết kế còn đa dạng, phong phú từ chất liệu, màu sắc đến họa tiết, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của chị em. Với phong cách trẻ trung, quyến rũ, các cô nàng sẽ thêm nổi bật, thu hút và tự tin hòa mình vào phố phường nhộn nhịp.

Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, từ 3/3 đến 9/3, Emspo triển khai chương trình ưu đãi 25% toàn bộ sản phẩm trong bộ sưu tập "Xuân hè" tại kênh bán hàng online và hệ thống showroom trên toàn quốc. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội nhận nhiều quà tặng thú vị khác khi mua sắm tại showroom.

Một số mẫu thiết kế xuân hè của Emspo:

DS1743: Thiết kế đầm ôm cách điệu với họa tiết hoa sang trọng mang đến vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính.

SMS1307 - J0444: Croptop trẻ trung hiện đại kết hợp hài hòa cùng chân juyp họa tiết chấm bi ngọt ngào.

SMS1352 - J0464: Tông màu pastel nhẹ nhàng cùng chất liệu vải lưới sẽ mang đến phong cách mới cho các cô gái trong mùa xuân hè năm nay.

SMS1334 - J0454: Nhờ tính linh hoạt trong mix đồ, croptop và chân juyp là những item không thể thiếu trong tủ đồ của phái đẹp.

SMS1308 - J0445: Chân juyp ôm sang trọng mix hài hòa cùng sơ mi với điểm nhấn ly xếp tinh tế và hoa dập nổi.

DS1737: Thiết kế đầm ôm họa tiết houndstooth cùng màu sắc bắt mắt mang lại sự quyến rũ cho phái đẹp.

DS1742: Thiết kế khóa ngực khác biệt tạo điểm nhấn cho chiếc đầm tay phối ren.

DS1766: Họa tiết chấm bi kết hợp kẻ ngang được lựa chọn riêng cho thiết kế đầm ôm nhẹ nhàng.

DS1740: Mẫu đầm xòe họa tiết lá đơn giản nhưng ấn tượng là lựa chọn hợp lý cho những ngày dạo phố.

SMS1323- J0443: Sự đồng điệu về màu sắc giữa thiết kế sơ mi phối ren ngực đính hoa và chân juyp họa tiết hoa to bản làm nên vẻ đẹp của set đồ.

Liên hệ: Emspo

Website: www.emspo.com.vn.

Facebook: www.facebook.com/thoitrangemspo.

Hệ thống showroom của thời trang công sở cao cấp Emspo:

Tầng L2, TTTM Vincom Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM. ĐT: 08.3744.2232.

Tầng 2, TTTM Vincom Biên Hòa, Đồng Nai. ĐT: 061.368.0026.

Tầng L2, TTTM Vincom Việt Trì, đường Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 0210.249.3456.

123 TTTM Savico Long Biên, số 7-9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. ĐT: 04.6325.8899.

178 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 04.3943.1953.

73 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 04.3538.0904.

151 - 153 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04.3767.1188.

43 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. ĐT: 04.3352.7118.

389 Ngô Gia Tự, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh. ĐT: 0241.382.1535.

88 Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương. ĐT: 0320.383.1887.

56 Đường Cao Thắng, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh. ĐT: 033.381.9260.

TTTM Vicentra, số 2 đường Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An. ĐT: 0383.579.123.

86 Nguyễn Văn Trỗi, TP Phủ Lý, Hà Nam. ĐT: 035.1385.1088.

179 Lê Hoàn, TP Thanh Hóa. ĐT: 037.371.0379.

108 Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. ĐT: 021.1384.2368.

62 Lý Thái Tổ, TP Bắc Giang. ĐT: 0240.355.6776.

270 Tô Hiệu, TP Hải Phòng. ĐT: 0313.955.369

(Nguồn: Emspo)