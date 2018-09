Gợi ý trang phục hè cá tính

Họa tiết mới mẻ, cách phồi màu trừu tượng nhưng hài hòa trong từng thiết kế hè của New Look sẽ giúp bạn thêm nổi bật.

Thành lập năm 1969 tại Anh quốc, đến nay New Look vẫn giữ nguyên phương châm mang tới cho khách hàng những phong cách thời trang cao cấp qua các sản phẩm hợp túi tiền. Mùa hè, mọi người thường dành khoảng thời gian nhất định cho các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng, kéo theo việc mua sắm đồ để thoải mái thể hiện phong cách và ghi lại những khoảng khắc đẹp. Nắm bắt được điều này, thương hiệu New Look ra mắt nhiều thiết kế mới với mức giá phù hợp đông đảo người dùng.

Một số thiết kế của thương hiệu:

Các chàng trai theo đuổi hình tượng phóng khoáng, bụi bặm và bí ẩn có thể lựa chọn một chiếc áo thun cổ tròn họa tiết đen trắng. Với những vệt màu sắp xếp ngẫu nhiên và không có trật tự, thiết kế tạo nên sự thu hút, hiếu kỳ cho người đối diện.

Được khởi xướng năm 1940 bởi biểu tượng thời trang nổi tiếng Marilyn Monroe, họa tiết chấm bi chưa bao giờ lỗi mốt trong làng thời trang. Các fashionista có thể lựa chọn item này khi muốn pha trộn nét cổ điển với hơi thở hiện đại.

Nếu là người ưa mạo hiểm, thích khám phá, tìm tòi về thiên nhiên hay miền đất hoang dã, bạn nên sở hữu chiếc áo in hình rừng phá cách như này để bức hình check-in thêm ấn tượng.

Chiếc blazer dễ mix - match với họa tiết cá tính giúp bạn thêm tự tin khi ra đường.

Áo khoác kimono khoác ngoài đang là thiết kế được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Thương hiệu New Look cũng cập nhật ngay item này trong bộ sưu tập mới với hoạ tiết nổi bật.

Với ưu điểm trẻ trung, sang trọng, những chiếc đầm ôm tôn dáng giúp bạn gái thêm xinh đẹp trên phố hay trong những bữa tiệc đêm.

(Nguồn: Lazada)