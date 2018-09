Gợi ý quà tặng cho ngày Lễ Tình nhân

Một món quà đúng thời điểm dù nhỏ bé cũng luôn khiến đối phương cảm động. Valentine này, Leflair mang tới nhiều gợi ý quà tặng cho các cặp đôi.

Valentine là dịp để các cặp đôi bày tỏ tình cảm, sự thấu hiểu và quan tâm tới nhau. Với ý nghĩa đó, Leflair tổ chức chương trình "Perfect gift for her & him" dành riêng cho mùa Valentine 2017, giúp hai người thêm gắn kết, vun đắp tình yêu bền lâu.

Sự kiện diễn ra từ 8h, chỉ trong ngày 9/2 trên website Leflair.vn. Theo đó, khách hàng có cơ hội nhận được quà tặng trị giá lớn từ nhà tài trợ Le Meridien. Cụ thể, 2 đơn hàng có giá trị cao nhất trong ngày được tặng 2 voucher đêm nghỉ cho 2 người tại khách sạn 5 sao Le Meridien Saigon; mỗi voucher trị giá 8 triệu đồng. Ngoài ra, những đơn hàng trên 3 triệu đồng cũng có thể nhận voucher ăn tối buffet, mỗi voucher trị giá 1,4 triệu đồng tại nhà hàng Lastest Recipe.

Tham gia mua sắm quà tặng Valentine tại đây. Tìm hiểu thêm về Le Meridien và chương trình quà tặng tài trợ tại đây.

Một số gợi ý quà tặng từ Leflair:

Túi xách Mario Valentino và Versace 19.69 đều có mức giá ưu đãi trong dịp này. Đây là quà tặng mà các cô nàng đều không muốn chối từ.

Thời gian là thước đo của tình yêu, do vậy, chiếc đồng hồ là biểu tượng cho sự gắn kết của hai người. Nó không chỉ chứng kiến từng phút giây kỷ niệm của cặp đôi mà còn giúp gu thời trang của bạn trở nên đẹp hơn. Dịp này, đồng hồ Michael Kors, Diesel, Calvin Klein được ưu đãi đến 65%.

Quà tặng là một chiếc kính như lời ngỏ ý mong muốn luôn được ở bên cạnh hỗ trợ và bảo vệ đối phương. Nếu người yêu bạn là một tín đồ thời trang, kính mát hoặc gọng kính sẽ là một món quà tinh tế. Khách hàng có thể tham khảo gọng kính Dior, Versace, Marc Jacobs... trên Leflair.

Kính mát Dior, Marc Jacobs, Chloe, Calvin Klein có giá ưu đãi đến 65%.

Ngoài ra, mỹ phẩm từ các thương hiệu như Lancôme, Isa Knox, Clinique… cũng là một gợi ý quà tặng tinh tế.

Mùi hương là chất xúc tác để lưu giữ những cảm xúc đẹp trong tình yêu. Bộ đôi nước hoa chỉ của riêng 2 người từ Shiseido Zen White Heat được ưu đãi đến 45%.

Bộ sưu tập quà tặng Valentine từ Tom Ford, Lancôme, Elizabeth Arden, Michael Kors, Versace 19.69.

(Nguồn: Leflair)