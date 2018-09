Gợi ý phối đồ mùa thu phong cách từ Saint Laurent

Phong cách Street-Chic Hoodie: áo khoác lông Caban Coat, áo Hoodie "Love Me Forever or Never", quần jean Skinny, giày Niki 105 Asymmetrical Ankle Boot. Các tín đồ thời trang thường phối áo khoác lông cho bộ cánh “sang chảnh”, tuy nhiên, giới trẻ có thể phá cách khi kết hợp áo lông cùng áo len chui đầu đơn giản. Đây là cách làm mới thời trang streetwear của những năm 1980.