Gợi ý cách mix đồ như So Ji Sub

Dành cho những ngày cuối tuần dạo chơi, So Ji Sub đã chọn cho mình cách mix đồ khá đơn giản nhưng cũng không kém phần thú vị giữa sơ mi tay dài, áo thun và quần kaki màu sáng. Tuy đây là cách mix đồ khá quen thuộc nhưng với sự kết hợp ấn tượng giữa những gam màu trầm và sáng, bộ trang phục trở nên thật thu hút và mang đến cho So Ji Sub phong cách thật trẻ trung.