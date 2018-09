Gợi ý 6 phong cách cho phái mạnh mùa xuân hè

Áo in họa tiết khác biệt: Đối với thời trang dành cho phái đẹp, trang phục in họa tiết như một lẽ dĩ nhiên, còn đối với phái mạnh, việc in họa tiết lên áo không mới nhưng cần phải có gu thẩm mỹ tốt, để trang phục mang phong cách riêng mà vẫn đảm bảo thời trang, cập nhật xu hướng và khác biệt.