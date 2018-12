Gợi ý 3 thiết kế kim cương tinh tế cho phái đẹp

Dù theo đuổi phong cách tối giản, thanh lịch hay hiện đại, PNJ cũng sẽ giúp các cô nàng tỏa sáng mỗi khi xuất hiện.

Để chiều lòng sở thích của "một nửa thế giới" mà vẫn giữ được nét riêng có của thương hiệu, các thiết kế kim cương PNJ liên tục đổi mới, phù hợp với xu hướng hiện đại. Dịp này, PNJ tiếp tục giới thiệu những thiết kế mới đặc trưng cho ba dòng Classic, Solitaire, Look Like Big được dự đoán phù hợp với đông đảo chị em.

Dòng trang sức Classic

Thiết kế thanh mảnh với một viên kim cương to bản ngay giữa và những viên kim cương phụ xếp đều xung quanh chính là kiểu nhẫn classic kinh điển dành cho các quý cô. Đơn giản và có điểm nhấn riêng, trang sức kim cương phong cách classic dễ dàng chiều lòng phái đẹp nhờ ý tưởng tạo tác tinh tế, sáng tạo với hình dáng đa dạng.

Dòng Classic trong các mẫu nhẫn của PNJ mang vẻ đẹp của thiết kế căn bản, giản dị nhưng vẫn tôn nét quyến rũ, ngọt ngào.

Ngoài ra, kỹ thuật chế tác đá quý tinh xảo, hiện đại của PNJ cũng khiến món trang sức lấp lánh qua từng chi tiết nhỏ. Mang trong mình sự hài hòa, tinh tế nên những chiếc nhẫn Classic dù kết hợp với trang phục nào cũng tôn vinh thần thái quyến rũ của người đẹp, từ quý cô văn phòng đến những nữ doanh nhân.

Trang sức phong cách Solitaire

Nếu thiết kế nhẫn Classic chiều lòng phái đẹp nhờ các giác cắt tinh xảo thì những chiếc nhẫn Solitaire lại có khả năng tôn vẻ đẹp bàn tay. Theo đó, ổ nhẫn được đưa lên cao, giúp nâng tầm vẻ đẹp viên đá chính.

Nhẫn Solitaire có thể chỉ có một viên kim cương hoặc một viên chính kèm theo những viên kim cương phụ xếp 2 bên càng làm tăng sự nổi bật cho viên kim cương chính. Đây cũng là kiểu nhẫn cầu hôn kinh điển được nhiều phụ nữ yêu thích vì đại diện cho sự duyên dáng, mềm mại lại ngầm mang ý duy nhất.

Thiết kế Solitare với những đường nét tinh tế, thời trang, mang đến sự tỏa sáng cho những quý cô yêu thích nét đẹp hiện đại và phong cách.

PNJ muốn kiến tạo sự đa dạng của dòng Soliataire với vòng nhẫn mảnh, trơn bằng việc bổ sung thêm các kiểu dáng cầu kỳ, trang trí thêm những viên kim cương nhỏ. Ổ nhẫn truyền thống cũng trở nên hiện đại, sang trọng khi được tạo hình xoắn, uốn lượn, làm tăng thêm vẻ nữ tính, yêu kiều.

Thiết kế Look Like Big

Đây là dòng trang sức dành riêng cho những cô nàng muốn tạo điểm nhấn khác biệt. Đúng như tên gọi, những sản phẩm thuộc dòng Look Like Big dễ nhận diện bởi viên kim cương lớn chính giữa to bản và lấp lánh.

Các thiết kế Look Like Big của PNJ tạo được điểm nhấn với kim cương lớn chính giữa, mang đến nét đẹp thanh lịch, trang trọng cho người sở hữu.

Các món trang sức như nhẫn, dây chuyền, vòng tay Look Like Big thường có một viên kim cương lớn hoặc dùng nhiều viên kim cương nhỏ kết lại với nhau, để tăng thêm độ lớn. Với các giác cắt tròn cổ điển, hình vuông thanh lịch, đến hình oval hay hạt thóc... các BST trang sức kim cương thuộc dòng này góp phần tô điểm nét sang trọng, cao cấp cho phái đẹp vào những bữa tiệc tối.

Ngoài chất lượng, yếu tố quyết định sức hút của một món trang sức còn nằm ở mẫu mã. Bởi vậy, PNJ không ngừng đầu tư cả về chất lượng lẫn hình ảnh sản phẩm để chăm chút từng món trang sức, giúp tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt. Bên cạnh đó, việc sở hữu gần 300 cửa hàng khắp các tỉnh, thành trong cả nước cũng giúp PNJ thêm gần gũi và dễ dàng đáp ứng các nhu cầu của phái đẹp.

(Nguồn: PNJ)