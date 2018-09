Giày, túi và hàng thời trang nữ giảm giá tại Takashimaya

Từ ngày 22/6 đến 15/7, nằm trong mùa ưu đãi The Sale, tại khu vực túi xách, thời trang và giày nữ - tầng B1 sẽ diễn ra chương trình giảm giá đến 50% cùng nhiều khuyến mãi hấp dẫn khác đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng. Bao gồm: Furla, Braun Buffel, Bonia, Cromia, Charlotte, Pratesi, Tocco Toscano, Carlo Rino, Guess, Banana Republic, Bebe, Desigual, Ecco, Cole Haan, Jacq, Geox, Vionic, Clarks, Franco Sarto, Naturalizer, Americaya, Fittree, Belle & Sofa, Lucieno, Lanzonni, Candies, Red Ballerinda, Beme, Be Myself , Cervo, Aldo, Fitflop, Native, Holster, Pons, Shooz. Bên cạnh đó, tầng B1 cũng dành tặng khách hàng 200.000 đồng với mỗi hóa đơn mua sắm 2 triệu đồng (có điều kiện áp dụng).

Liên hệ: Trung tâm thương mại Takashimaya - địa chỉ: 92- 94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP HCM. Hotline: 1800577766 (miễn phí). Facebook: Takashimaya.vn. Website: takashimaya-vn.com.