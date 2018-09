Giày da Rockport USA khuyến mãi lớn

Chương trình được áp dụng tại Trung tâm thương mại Royal City Megamall chỉ trong 3 ngày 22, 23, 24/8.

Thành lập năm 1971, Rockport là một trong những nhãn hiệu giày da cao cấp được yêu thích tại Mỹ. Các mẫu giày của hãng được thiết kế sang trọng, tinh tế, màu sắc ấn tượng và độ bền cao. Với lợi thế được thừa hưởng và ứng dụng công nghệ thể thao của adidas, giày Rockport có ưu điểm nhẹ và êm kết hợp chất liệu da cao cấp đem lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng.

Các mẫu giày của hãng được thiết kế sang trọng, tinh tế, màu sắc ấn tượng và độ bền cao.

Hiện nay, giày của hãng đã có mặt tại hơn 70 quốc gia trên thế giới. Tại Việt nam giày, thương hiệu giày này được người tiêu dùng đánh giá cao qua các bộ sưu tập: Truewalk zero, Total Motion, Seven to 7, Rockport Lite.

Hiện nay, giày của Rockport đã có mặt tại hơn 70 quốc gia trên thế giới.

Rockport đang có chương trình giảm giá đồng loạt 50%++ cho tất cả các sản phẩm. Chương trình được áp dụng tại Trung tâm thương mại Royal City Megamall chỉ trong 3 ngày 22, 23, 24/8. Đây là chương trình khuyến mãi được mong đợi nhất trong năm của hãng với hơn 100 mã sản phẩm đem đến cơ hội sở hữu hàng hiệu với giá tốt nhất cho người tiêu dùng.

Một số sản phẩm nằm trong chương trình khuyến mãi:

Rockport đang có chương trình giảm giá đồng loạt 50%++ cho tất cả các sản phẩm.

Thông tin tham khảo:

Facebook: https://www.facebook.com/rockport.vietnam

Website: www.rockport.com.

(Nguồn: Rockport)