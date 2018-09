G9 Moza khởi động cuộc thi thiết kế 'Design by me' mùa hai

Đây là cơ hội để bạn có thể diện đồ tự thiết kế và trở thành tác giả bộ sưu tập thời trang cùng G9 Moza.

Sau khi phát động "Design by me" mùa 2, G9 Moza nhận được nhiều hình ảnh thiết kế của người tham dự gửi về chương trình. Dự kiến, ban tổ chức sẽ nhận bản vẽ đến đầu tháng 9.

Trước đó, "Design by me" mùa đầu năm 2017 đã diễn ra thành công với hơn 3.000 bản vẽ gửi về, trong đó, nhiều thiết kế mang tính ứng dụng cao. Sau nhiều vòng chọn lọc, thương hiệu lựa chọn mẫu thiết kế của một nữ sinh trung học để ra mắt bộ sưu tập thời trang Design by me với họa tiết xương cá lạ mắt, sáng tạo.

Đại diện G9 Moza cho biết, ngoài sự yêu mến của đông đảo giới mộ điệu, bộ sưu tập còn được giới chuyên môn đánh giá cao về tư duy thời trang sáng tạo mới lạ. "Design by me - Xương cá" và chương trình tự thiết kế càng tạo sức hút khi Hoa hậu Phạm Hương, Lan Khuê, Tú Anh, Thanh Vân Hugo, nghệ sĩ Lan Hương, diễn viên Phương Oanh, Thu Quỳnh... tới chúc mừng.

Với Design by me, G9 Moza khẳng định thời trang bắt nguồn từ những điều giản dị trong cuộc sống và nhà thiết kế thời trang có thể là bất cứ ai có đam mê. Kiên trì mục tiêu ban đầu, Design by me mùa 2 khởi động và tiếp tục tôn vinh những ước mơ, ý tưởng của những người có đam mê với thời trang. Bên cạnh đó, thương hiệu cũng kỳ vọng có thể phát hiện và đồng hành cũng những nhà thiết kế trẻ.

Một số hình ảnh trong cuộc thi "Design by me" mùa đầu:

Thiết kế nằm trong bộ sưu tập Xương cá do bạn trẻ Cẩm Tú lên ý tưởng.

Giới chuyên môn đánh giá cao về tư duy thời trang sáng tạo mới lạ trong bộ sưu tập.

Trình diễn thời trang các thiết kế trong bộ sưu tập "Design by me - Xương cá".

Chương trình còn thu hút sự quan tâm của Hoa hậu Phạm Hương, Lan Khuê, ca sĩ Mỹ Tâm, MC Thanh Vân.

G9 Moza kỳ vọng sân chơi lần này sẽ góp phần nâng cánh tài năng thiết kế trẻ Việt Nam.

Á hậu Tú Anh cho biết, các thiết kế phù hợp nhiều lứa tuổi, dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh từ đi làm đến đi chơi.

