Ferosh ưu đãi đến 60% cho thiết kế cao cấp

Các thương hiệu OCHE, La Phạm, Eun Soo, Happy Clothing, De Leah, Uptios và Hobb Design trên trang thương mại điện tử Ferosh đều nằm trong ưu đãi lần này.

Ra mắt từ năm 2016, Ferosh trở thành địa chỉ mua sắm online mới mẻ của các tín đồ thời trang thiết kế cao cấp. Tại đây, phái đẹp có thể yên tâm với việc chọn lọc và cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, các thiết kế lạ mắt và độc đáo kèm theo dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình.

Cơ hội mua hàng thời trang cao cấp của các thương hiệu OCHE, La phạm, Eun Soo, Happy Clothing, Jicy, De Leah, Uptios và Hobb Design với ưu đãi lên tới 60%.

Ferosh chuyên phát triển dòng thời trang thiết kế cao cấp đi cùng với các nhà mốt tên tuổi trong làng thời trang thiết kế Việt Nam như LEA’s by Lê Hà, Hà Trương, OCHE, Happy Clothing, QueenStyle by Linh Bùi. Từng thiết kế trước khi đưa lên website hay giao tới tay khách hàng đều được kiểm duyệt kỹ lưỡng về chất lượng, kiểu dáng, đường may và chất liệu để đem tới sự hài lòng cho khách hàng.

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, Ferosh còn đưa ra các gợi ý về trang phục, xu hướng thời trang hay đơn giản là giúp bạn định hình phong cách ăn mặc.

Sản phẩm tại Ferosh đa dạng các mức giá từ 1,5 đến 55 triệu đồng. Tuy nhiên, từ ngày 11/2 đến ngày 10/3, khách hàng có cơ hội trải nghiệm dịch vụ mua sắm tinh tế và chuyên nghiệp tại Ferosh với mức giá ưu đãi giảm tới 60%. Ngoài ra, tất cả đơn hàng sẽ được miễn phí vận chuyển trong phạm vi toàn quốc khi lựa chọn hình thức thanh toán online.

Trải nghiệm mua sắm online tinh tế và chuyên nghiệp tại ferosh.vn.

Bà Hương Nguyễn, Giám đốc điều hành của Ferosh cho biết: "Chúng tôi muốn các khách hàng đều có những trải nghiệm nhất định với dòng thiết kế thời trang cao cấp cùng dịch vụ tinh tế mà Ferosh mang lại. Hy vọng, qua đây, mọi người sẽ phần nào thay đổi những quan ngại của mình về thời trang thiết kế chỉ chọn lọc người mặc, hay suy nghĩ hàng cao cấp không nên mua online".

(Nguồn: Ferosh)