Fan bênh vực Hà Anh sau vụ tự nhận làm host

Admin của fanpage Vietnam 's Next Top Model đã dẫn lại link bài Hà Anh nhận mình là 'host' với bình luận khá 'hả hê'.

Thông tin Hà Anh nhận mình đang là "host" (người cầm trịch) của Vietnam 's Next Top Model (VNTM) khi tham dự lễ ra mắt American 's Next Top Model ở Mỹ hồi tháng 8 đang thu hút sự quan tâm. Ngay sau đó, admin của fanpage chương trình VNTM đã dẫn lại link này kèm bình luận: "Ad vừa đọc được bài này, share cho cả nhà biết và bình luận. Mấy bác phóng viên nước ngoài cũng thật bất cẩn, người ta đang tự hào về cái tên Vũ Hà Anh mà lại đổi thành Vũ Anh Tuấn".

Phát biểu của admin này không được nhiều người đồng tình mà trái lại, còn nhận hàng loạt comment chỉ trích của độc giả vì có ý "đá xéo" nhân vật chính. Nhiều ý kiến cho rằng dù chỉ là người quản lý fanpage trên Facebook nhưng với một chương trình lớn như VNTM, admin cũng nên cẩn trọng phát ngôn, nhất là khi Hà Anh và ban tổ chức đã có những bất đồng từ mùa thứ hai.

Hà Anh tự tin trả lời phỏng vấn ở buổi lễ ra mắt America 's Next Top Model.

"Đường đường là fanpage của một chương trình truyền hình mà sao lộ rõ tư thù cá nhân thế. Dù sao người ta cũng là host của chương trình, mời người ta làm việc rồi công khai thóa mạ chẳng khác nào tự nhận mình một thời ngu muội?", một độc giả phản ứng. Các comment khác cũng cho rằng, Hà Anh từng là "host" một mùa và có những cống hiến nhất định cho chương trình, nên cô không sai khi phát ngôn điều đó. "Tôi thấy trong video Hà Anh nói chuyện rất tự tin, chuyên nghiệp, là người Việt Nam chúng ta nên tự hào vì điều đó chứ không nên chửi xéo hay dìm hàng nhau", độc giả Ngoc Ta... bình luận.

Trên trang cá nhân, khi nhận được những lời động viên của các fan, Hà Anh chia sẻ: "Chị không ngại, chỉ không muốn người ta dùng mình làm scandal PR cho họ thôi, năm nào cũng thế! Mình thì có bao nhiêu việc cần làm". Dù tuyên bố không bình luận gì thêm với báo chí, nhưng chia sẻ này cũng cho thấy, mối quan hệ giữa siêu mẫu và chương trình vẫn rất căng thẳng từ sau những lùm xùm liên quan đến việc Hoàng Thùy, Tuyết Lan đi diễn ở New York.

Sau khi nhận được những chỉ trích, dòng trạng thái của admin fanpage chương trình đã bị xóa.

Đầu tháng 8, Hà Anh có mặt ở Mỹ để tham gia chung kết Miss Global trong vai trò MC. Cô và Naima Mora, quán quân America's Next Top Model mùa thứ tư nhanh chóng kết thân và cùng nhau tham dự lễ ra mắt America's Next Top Model mùa 20. Tại đây, Hà Anh trả lời phỏng vấn một tạp chí thời trang rằng cô là "host" của Vietnam 's Next Top Model. Video ghi lại đoạn phỏng vấn này xuất hiện từ ngày 9/8, nhưng bây giờ mới được phát tán ở Việt Nam và gây tranh cãi về việc Hà Anh có "tranh ngôi" với Thanh Hằng hay không.

Vân An