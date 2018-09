Eva de Eva ưu đãi 50% trong 9 tiếng giờ vàng

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 9, thương hiệu ra mắt bộ sưu tập 'The Urban Look' và tổ chức chương trình ưu đãi 'sinh nhật 9 tuổi - 9 tiếng giờ vàng'.

Eva de Eva vừa ra mắt bộ sưu tập thời trang đơn sắc monochromes mang tên "The Urban Look". Đây là phong cách được nhiều tín đồ và các cô nàng thành thị ưa chuộng bởi vẻ kiêu sa, tinh tế. Đơn giản và thanh lịch, sang trọng, hiện đại và không bao giờ lỗi mốt là những gì mà bộ sưu tập "The Urban Look" mang lại.

Mừng sinh nhật 9 tuổi, Eva de Eva tri ân khách hàng với 9 tiếng giờ vàng, ưu đãi 50% tất cả sản phẩm. Toàn bộ sản phẩm thu đông mới đều được áp dụng mức giảm 50% trong 9 tiếng, từ 10h đến 19h ngày 6/10 trên toàn hệ thống và kênh mua hàng online.

Một số thiết kế nổi bật trong bộ sưu tập mới:

Hệ thống showroom Eva de Eva:

- 273 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng

- 160 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, Nghệ An: 038 3878 222

- Tầng 1 tòa nhà Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ, Hà Nội: 043 7100072

- 47 Thái Hà, Hà Nội: 04 35379933

- TTTM Royal City, B1- R6- 43- 45, 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội: 04 66644494

- 173 Tôn Ðức Thắng, Hà Nội: 04 38569752

- 69 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: 04 62700589

- TTTM Vincom, tầng 2 Vincom 2, số 191 Bà Triệu, Hà Nội: 04 22225358

- 163 Cầu Giấy, Hà Nội: 04 38398720

- 140 Tô Hiệu, Hải Phòng: 031 3631919

- 103 Nguyễn Ðức Cảnh, Hải Phòng: 031 3631616

- 23 Trần Hưng Đạo, Hải Dương, 0320 6255 189

- 655 Lê Thánh Tông, Quảng Ninh, 033 6589666

Hệ thống đại lý áp dụng chương trình ưu đãi xem tại đây.

Website: evadeeva.com.vn

Fanpage: www.facebook.com/thoitrangevadeeva

Hotline: 04.6262.7680 - nhánh 1

Mua hàng online: 04.6262.7680 - nhánh 2 hoặc 0919493358

(Nguồn: Eva de Eva)