Emspo giảm giá BST mới mừng 20/11

Bộ sưu tập "Beauty of the Soul" tập trung chủ yếu vào các thiết kế váy ôm phối hợp cùng áo vest ngắn tôn lên đường cong gợi cảm của phái đẹp nhưng vẫn kín đáo, phù hợp với môi trường công sở. Ngoài hai màu trắng - đen quen thuộc trong phong cách thời trang công sở, bộ sưu tập lần này còn nổi bật lên bởi màu sắc rạng rỡ của xanh cobalt, tím hoàng gia, đỏ burgundy, vàng ánh kim... Đặc biệt, bên cạnh việc giữ thế mạnh của mình ở những chi tiết thêu tay và phụ kiện đính kèm tinh xảo, các nhà thiết kế còn thể hiện sự sáng tạo ở các chi tiết cắt may cầu kỳ và phức tạp, mang đến vẻ đẹp riêng cho từng sản phẩm.

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, từ ngày 12 đến ngày 20/11, hãng thực hiện chương trình bán hàng ưu đãi, giảm giá 20% toàn bộ sản phẩm trong bộ sưu tập mới. Đặc biệt, Emspo dành tặng riêng chương trình giảm 30% bộ sưu tập mới cho giáo viên ở các trường khi nhận được thiệp chúc mừng của hãng.

Một số thiết kế trong bộ sưu tập mới:

DS1410 - AVL0291: Váy xòe xếp ly kết hợp hài hòa cùng vest đen với cổ đính đá và được thiết kế cách điệu mang lại vẻ sang trọng, thu hút mọi ánh nhìn.

AVL0279 - DS1397: Thiết kế vest đen thời thượng nhờ cổ và vạt cách điệu hợp với mẫu váy xanh cobalt được đính đá và xếp ly sang trọng, cho cô nàng công sở vẻ ngoài thanh lịch.

AVL0283 - DS1422: Váy đỏ burgundy cổ điển nhưng vẫn hiện đại, nổi bật cùng mẫu vest trắng đính hoa.

AVL0274 - DS1402: Lạnh lùng và quyến rũ là những điểm nổi bật của thiết kế váy và vest tông đen này.

AVJL0285&VJL0285: Sự kết hợp hài hòa giữa hai tông màu đen - trắng bao giờ cũng tạo hiệu ứng tốt. Vest trắng cách điệu tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục.

AVJL0284&VJL0284: Tông màu pastel tươi sáng khiến bạn tràn đầy sức sống và nổi bật trong mùa đông lạnh lẽo, ảm đạm.

AVL0284&DS1427: Thiết kế váy tím hoàng gia tôn dáng vóc và đường cong gợi cảm của phái đẹp được kết hợp cùng vest trắng mang lại vẻ đằm thắm, lôi cuốn.

DS1419 - AVL0312: Thiết kế váy ôm với họa tiết thêu tay cầu kỳ đi cùng vest lửng mang lại sự tự tin cho phái đẹp.

AVL0300 - DS1414: Mẫu vest thời thượng và váy xẻ hiện đại này sẽ làm hài lòng những cô nàng công sở yêu thích sự trẻ trung, mới lạ.

AVL0303 - DS1431: Thiết kế vest đính đá trên cổ áo mang lại vẻ đẹp thời thượng thích hợp với đầm trẻ trung, thanh lịch.

Hệ thống showroom của thời trang công sở cao cấp Emspo:

- 178 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 04.39431953.

- 73 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 04.35380904.

- 151 - 153 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04.3767.1188.

- 123 Trung tâm Thương mại Savico Long Biên, số 7-9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. ĐT: 04.63258899.

- 43 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. ĐT: 04.3352.7118.

- 114 đường Trần Hưng Đạo, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh. ĐT: 0241.382.1535.

- 88 Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương. ĐT: 0320.383.1887.

- 56 Đường Cao Thắng, phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long, Quảng Ninh. ĐT: 033.381.9260.

- TTTM Vicentra, số 2 đường Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An. ĐT: 0383.579.123

- 86 Nguyễn Văn Trỗi, TP Phủ Lý, Hà Nam. ĐT: 0351.385.1088

- 179 Lê Hoàn, TP Thanh Hóa. ĐT: 037.37.10379

Website: www.emspo.com.vn.

Facebook: www.facebook.com/thoitrangemspo.

(Nguồn: Emspo)