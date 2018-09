Ella và công nghệ in vải thời trang

Nhạy bén với thời trang và nắm bắt được nhu cầu của thị trường, nhiếp ảnh gia Bùi Việt Anh đã thành lập và phát triển Công ty in Ella.

Bùi Việt Anh bắt đầu bước vào nghề in thiết kế thời trang sau khi lập gia đình. Vào TP HCM để mở rộng cơ hội nghề nghiệp (nhiếp ảnh), nhưng do cơ duyên, anh đã quyết định mở xưởng in vải tại thủ đô. Anh hợp tác cùng bạn bè nhằm san sẻ bớt các phần việc và chuyên môn hóa lĩnh vực mới. Quyết định này có được do sự gợi ý và động viên của nhà thiết kế Minh Hạnh. Trải qua nhiều khó khăn thời kỳ đầu, các thành viên của Ella đã đúc rút kinh nghiệm và làm chủ công nghệ kỹ thuật. Hiện tại, thương hiệu đã có được những khách hàng “ruột” và danh tiếng trong làng thời trang.

Nhiếp ảnh gia Bùi Việt Anh.

Anh Việt Anh nhấn mạnh: "Lòng tin và sự tâm huyết chính là điều quan trọng để giúp công ty phát triển bền vững". Nhờ sự chuyên nghiệp, thương hiệu đã có nhiều khách hàng tín nhiệm từ những ngày bắt đầu. Sau một năm, Ella đã tìm được hướng đi đúng và đầu tư bài bản, quy mô hơn.

Xuất thân nhiếp ảnh gia đồng thời học chuyên nghành thiết kế thời trang là thuận lợi để anh chuyển sang lĩnh vực mới. Ella là công ty in vải lớn tại thị trường Hà Nội, ứng dụng công nghệ cao với đầy đủ các thiết bị máy móc: may in, laser, thêu, vải và phụ liệu may mặc...

Các nhà thiết kế hiện nay có thể sáng tạo ra những mẫu mã đẹp dựa trên nền vải in của Việt Nam. Hoặc họ có thể đưa ra ý tưởng, các loại hoa văn phù hợp với mẫu thiết kế riêng của hãng. Nhờ đó, doanh nghiệp sẽ kiểm soát, cân đối được số lượng sản phẩm bán ra và nguyên liệu, tránh tình trạng hàng tồn đọng. Vải của Ella được in bởi công nghệ hiện đại: thiết bị Nhật Bản, mực nhập khẩu của Italy, có giấy kiểm định EU, không gây hại cho da và bảo vệ môi trường...

Mặc dù bước chân vào lĩnh vực in ấn vải thời trang được một năm nhưng Ella đã có nhiều đối tác là các nhà thiết kế tên tuổi và các thương hiệu thời trang lớn: Ivy, Eva, Sohee, Charming Lys… Ngoài ra, Ella còn có ưu đãi cho các nhà thiết kế trẻ, sinh viên thiết kế, góp sức cho sự phát triển ngành thời trang trong nước.

(Nguồn: Công ty in Ella)