Elise ra mắt BST 'Hoa trà' mừng khai trương 2 showroom

Hãng dành tặng khách hàng toàn quốc chương trình ưu đãi đến 20% và thêm 5% cho thẻ VIP tất cả sản phẩm từ ngày 5/11 đến hết 7/11.

Thương hiệu truyền cảm hứng thời trang trọn vẹn vào bộ sưu tập "Hoa trà" nhân dịp khai trương đồng thời 2 showroom tại Hà Nội ở địa chỉ 22 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy và 510 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên. Bộ sưu tập là những thiết kế mới dành cho các cô gái yêu thích sự lãng mạn, sang trọng trong những ngày cuối thu. Bạn có thể mix thêm một chiếc khăn lụa cho trang phục để tăng thêm vẻ kiêu sa, lãng mạn.

Trong ngôn ngữ của loài hoa, hoa trà biểu tượng cho sự duyên dáng. Loài hoa này từng thu hút những tâm hồn thi ca và được nhắc đến tiêu biểu trong tác phẩm "Trà Hoa Nữ" (The lady of the Camellias) của Alexandre Dumas. Trong tiểu thuyết của nghệ thuật Pháp thế kỷ XIX, nữ nhân vật chính đã bày tỏ cảm nghĩ của nàng bằng cách đeo lên mình bông hoa trà.

Các nhà thiết kế của Elise đã biến tấu, tạo điểm nhấn với cành hoa trà đại đóa trên chất liệu đơn sắc nền phấn nhạt, phối hợp hài hòa với đường khắc tinh xảo, tôn nét gợi cảm, hiện đại nhưng cổ điển, tinh tế và sang trọng. Thiết kế 3D lôi cuốn với sắc tím kiêu kỳ, mix and match táo bạo cùng tông xanh non của thiên nhiên trên chất liệu nổi khối góc cạnh. Điểm nhấn của bộ sưu tập là họa tiết hoa lớn, kết hợp tông màu pastel, mang lại cho người mặc sự lãng mạn và độc đáo. Với dáng vẻ thanh lịch và hiện đại, sản phẩm tuân theo quy tắc tối giản Monochrome với gam màu đơn sắc trên nền chất liệu sang trọng.

Một số thiết kế nổi bật của bộ sưu tập:

