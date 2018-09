Elise ra mắt bộ sưu tập tại tuần lễ thời trang

Bộ sưu tập của Phương Bùi (Elise by Phương Bùi, Elise by Bùi Ross) được lựa chọn để mở màn cho đêm diễn đầu tiên của Vietnam Fashion Week. Bộ sưu tập được đầu tư với dây truyền máy móc cắt may tối tân không dưới 5 triệu USD.