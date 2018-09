Edith Head, 'bà hoàng' váy áo xi-nê

Sự nghiệp của Edith bắt đầu thăng hoa sau khi She Done Him Wrong được trình chiếu rộng rãi. Suốt những năm sau đó, mỗi bộ trang phục của bà được trình chiếu trên màn ảnh đều khiến giới mộ điệu "mê mệt". Năm 1942, Edith tiếp tục khiến công chúng xôn xao với mẫu đầm xẻ cổ quyến rũ cho nữ diễn viên Veronica Lake trong phim This Gun For Hire.