Đồng hồ L.U.C Perpetual Chrono làm bằng vàng nguyên khối

Được tạo ra để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe, L.U.C Perpetual Chrono của Chopard chạm đến đỉnh cao của sự tinh tế, là sản phẩm dành cho những tín đồ am hiểu và say mê nghệ thuật chế tác đồng hồ. Vỏ đồng hồ được làm bằng vàng trắng 18 carat, đường kính 45mm, dày 15,06mm. Dây đeo là da cá sấu được may tay 2 mặt.