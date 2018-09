Đồng hồ hơn 2 tỷ đồng của Fendi xuất hiện tại Việt Nam

Các dòng đồng hồ của Fendi luôn nhận được sự ưu ái của người nổi tiếng và tín đồ thời trang trên thế giới cũng như Việt Nam. Fashionista Kelbin Lei đeo đồng hồ My Way Karlito của Fendi do Karl Lagerfeld thiết kế tại tuần lễ thời trang Milan.