Đón lộc đầu xuân với Rosemary Boutique

Từ ngày 3/2 đến 16//2, Rosemary Boutique và Izabel London thực hiện chương trình 'Lì xì đầu xuân - mua 2 tặng 1'.

Rosemary Boutique là chuỗi các cửa hàng thời trang cao cấp chuyên phân phối các sản phẩm được nhập khẩu từ các thương hiệu tại châu Âu như: thời trang Fever, Closet, Darling (Anh Quốc), túi xách Modalu và Fiorelli (Italy) và thương hiệu giày Bruno Premi.

Hãng thời trang Anh Quốc Izabel London cung cấp các sản phẩm được thiết kế trẻ trung, hiện đại và giá chỉ từ 699.000 đồng.

Cả 2 chuỗi gian hàng thuộc về Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nhật Nguyệt (Nhật Nguyệt JSC) - đơn vị phân phối độc quyền nhiều nhãn hiệu thời trang châu Âu tại Việt Nam.

Nhân dịp đầu xuân, khách hàng mua 2 sản phẩm bất kỳ của Rosemary Boutique và Izabel London sẽ được tặng thêm một sản phẩm có giá trị tương đương với giá cả đã được điều chỉnh cho đợt mua sắm đầu tiên trong năm. Chương trình được áp dụng đối với toàn bộ hệ thống các showroom của cả 2 thương hiệu tại Hà Nội.

Chuỗi cửa hàng Rosemary Boutique:

- 8b Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội – 04 6257 6555.

- Vincom C, Bà Triệu, tầng 2, Hà Nội – 04 6253 5022.

- Vincom C, Bà Triệu, tầng 1, Hà Nội – 04 6253 5082.

- The Garden, Mễ Trì, Tầng G, Hà Nội – 04 3787 8791.

Website: www.rosemarybtq.com; Facebook: www.facebook.com/rosemarybtq

Chuỗi cửa hàng Izabel London:

- Vincom C, Bà Triệu, tầng 1, Hà Nội. ĐT: 04 6253 5082.

- The Garden, Mễ Trì, tầng G, Hà Nội. ĐT: 04 3787 8791.

Facebook: www.facebook.com/IzabelVietnam; Website: www.Izabel.com

(Nguồn: Nhật Nguyệt)