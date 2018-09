Đón hè năng động với BST 'Around the world' cùng GenViet Jeans

Các thiết kế nổi bật với phong cách cá tính, tôn vinh vẻ đẹp khỏe khoắn, tự tin của người mặc.

Bắt kịp chuyển động của thời đại, GenViet mang đến sự phá cách trong những thiết kế tối giản. Thương hiệu ứng dụng công nghệ kỹ thuật laser trong sản xuất thời trang jeans, giúp loại bỏ bước xử lý quần áo bằng hóa chất để cho ra đời các sản phẩm jeans chất lượng cao, thân thiện với môi trường.

Những gam màu sáng cùng chất liệu vải có tỷ lệ cotton cao, thoáng mát, co giãn tốt và bền được ưu tiên sử dụng trong bộ sưu tập, phù hợp với không khí mùa hè năng động, tràn đầy sức sống. Họa tiết trang trí là các địa danh, biểu tượng văn hóa nổi tiếng như kinh đô thời trang Paris; tháp Eiffel; tượng nữ thần tự do...tạo thành những điểm nhấn đặc biệt cho trang phục. "Around the world" là món quà mà GenViet dành tặng khách hàng trong mùa hè tới.

Một số mẫu trong bộ sưu tập:

Nhân dịp 30/4, thương hiệu tổ chức chương trình ưu đãi giá trị. Theo đó, với hóa đơn từ 2 sản phẩm, khách hàng được tặng thêm và tự lựa chọn một sản phẩm bất kỳ nằm trong bộ sưu tập "Around the world" dành cho cả người lớn và trẻ em. Website: www.genviet.com

