Đón gió biển cùng BST 'Boho Dream'

Lấy cảm hứng từ phong cách Boho - Chic những năm 1970, các thiết kế của KB đậm nét phóng khoáng, tự do, pha chút sắc màu hoang dã.

"Boho Dream" mang đến vẻ đẹp quyến rũ cho người phụ nữ hiện đại. Một trong những điểm nhấn của bộ sưu tập là hoạ tiết hoa in to, nhỏ khác nhau, tạo nét độc đáo, đa sắc cho phong cách Boho dịu dàng nữ tính, mang chút phóng khoáng với kiểu cổ trễ và những lớp ren cut out mờ ảo. Phái đẹp khéo léo khoe vóc dáng một cách kín đáo mà vẫn đầy vẻ cuốn hút, bí ẩn.

Chất liệu chủ đạo mà thương hiệu sử dụng cho bộ sưu tập là voan, lụa, tạo sự bay bổng, mềm mại nữ tính. Các nhà thiết kế cũng chú trọng tới kiểu dáng suông, rộng, giúp người mặc thoải mái, dễ chịu hơn khi đi dạo phố hay du lịch biển. Tri ân khách hàng nhân dịp 30/4 - 1/5, KB ưu đãi lớn cho các bộ sưu tập mới và toàn bộ sản phẩm.

Một số thiết kế trong bộ sưu tập:

