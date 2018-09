Đón giáng sinh cùng Rosemary Boutique

Bộ sưu tập Giáng sinh của Rosemary Boutique đã được trình diễn tại Trung tâm thương mại The Garden vào ngày 1/12.

Trong mùa Giáng sinh này, màu đỏ tiếp tục lên ngôi để làm mùa đông tươi vui hơn. Ngoài ra, màu đen pha ren, kim tuyến hay kim sa cũng là xu hướng được các tín đồ thời trang châu Âu ưa chuộng cho không khí tiệc tùng cuối năm.

Đến với bộ sưu tập lần này, Rosemary Boutique không chỉ trình diễn những thương hiệu đã gắn bó từ lâu như Fever London, Closet hay Fiorelli mà còn giới thiệu thêm thương hiệu cao cấp Izabel London. Ngoài việc mẫu mã hợp xu hướng, dễ mặc, hướng tới các bạn trẻ và chị em công sở, Izabel London còn là thương hiệu có giá dễ chịu.

