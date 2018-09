Đón đông với 'Sweet November' của Sunfly

Bộ sưu tập sẽ là câu chuyện lãng mạn, ngọt ngào, bằng cách xử lý chất liệu, họa tiết và màu sắc đầy tinh tế.

Vẫn là những mẫu thiết kế duyên dáng dành cho phái đẹp, đan kết hài hòa giữa thời trang và sự thoải mái, đơn giản, Sunfly luôn biết cách làm các cô gái của mình trở nên đẹp và tự tin. Bộ sưu tập “Sweet November” sẽ đưa mọi người vào một câu chuyện lãng mạn, ngọt ngào, bằng cách xử lý chất liệu, họa tiết và màu sắc đầy tinh tế, khiến cho mùa đông với những cơn gió se lạnh chẳng còn đơn điệu và u ám.

Sử dụng chất liệu truyền thống như cotton spandex co giãn 4 chiều với khả năng định hình form dáng tốt, ấm áp khi đông về mà vẫn thoáng mát và thoải mái bởi khả năng thấm hút mồ hôi tốt, bộ sưu tập mới tăng thêm sức hấp dẫn nhẹ nhàng, đài các mà vẫn có phần dễ thương với hiệu ứng đường kẻ sọc, can đắp các sắc màu tương phản, mô típ hoa văn cách điệu như hình học in hoặc đính nổi, vải kate karo, kate hoa may chèn…

Với kỹ thuật và phương pháp may đo riêng của thương hiệu, các gam màu xu hướng trong bộ sưu tập sẽ dẫn dắt phái đẹp qua một cuộc dạo chơi khám phá mùa đông thật đa phong cách: khi thì năng động khỏe khắn đầy cá tính, khi thì gợi cảm đầy kiêu sa, lúc lại dịu dàng mềm mại đầy nữ tính hay dễ thương, ngọt ngào như kẹo ngọt.

Sự nhấn nhá đầy tinh tế của tông màu xu hướng mang đến cho mẫu thiết kế vẻ quyến rũ khó cưỡng. Các điểm nhấn như đường gân nổi, cúc trang trí, họa tiết hoa văn cách điệu với hiệu ứng hình học … được kết hợp tạo nên đẳng cấp của trang phục.

Form dáng ôm vừa vặn cùng sắc đỏ nổi bật, chỉ cần thêm một chút xử lý tinh tế nơi cổ áo, túi áo, túi quần, bạn đã sẵn sàng để tỏa sáng.

Điểm nổi bật của mẫu thiết kế này là họa tiết cách điệu tạo ảo giác độc đáo, với dây tết kẻ caro hài hòa giúp trang phục không hề đơn điệu.

Tông hồng thời thượng được xử lý đồng bộ từ chất liệu đến họa tiết trang trí như đường gân nổi, cúc trang trí và điểm xuyến sắc hoa liti vàng dịu, các bạn gái trẻ chắc chắn khó từ chối mẫu thiết kế này khi những cơn gió se lạnh đang về.

Hiệu ứng trang trí kim loại kết hợp với họa tiết hoa văn cầu kỳ tập trung cho phần thân áo và túi áo mang tới vẻ khỏe khoắn, năng động và cá tính cho người mặc.

Sử dụng khóa kéo trang trí điêu luyện cùng với các phần can đắp đặc biệt nổi bật nơi vai áo, tay áo và gấu áo đã tạo nên sự phá cách dành cho những cô nàng cá tính.

Các nhà thiết kế Sunfly mang tới một sự bay bổng để đón đông về với những chiếc nơ xinh xắn và cổ áo viền lãng mạn.

Đường kẻ sọc vẫn được các nhà thiết kế rất ưu ái trong bộ sưu tập lần này bởi vẻ khỏe khắn mà nó mang đến cho người mặc.

Liên hệ thương hiệu Sunfly:

Văn phòng: Công ty TNHH Minh Hương P.N.D

Lô A2 - Đường CN6 - Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Hà Nội.

Tel: 04. 3766 7353; Email: info@sunfly.com.vn.

Trung tâm bán hàng online: 0979.26.16.90; kinh doanh đại lý: 0966.69.69.88.

Chi tiết xem tại: http://sunfly.com.vn - http://thoitrangmacnha.com.vn

Hệ thống showroom, đại lý chính thức của Sunfly: xem tại đây.

(Nguồn: Sunfly)