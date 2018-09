Đón đông cùng ca sĩ Bích Phương

Ca sĩ Bích Phương thanh lịch, trang nhã trong bộ sưu tập tháng 12 mang tên 'Winter In The Tropical Land' của B.Store.

B.store là thương hiệu thời trang phù hợp với bạn trẻ dịu dàng, nhân viên văn phòng cho đến những doanh nhân thành đạt và cả những nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz.

Bộ sưu tập sẽ đưa những tín đồ thời trang lạc vào khung cảnh mùa đông của những thập niên 80. Theo đó, hình ảnh Vintage được thể hiện qua những kiểu váy xòe thướt tha, với họa tiết khung cảnh mùa đông được thể hiện sinh động như: những ngôi nhà và những rặng cây ngập trong tuyết, hình ảnh những thiên thần bay lượn mừng ngày Noel đang đến gần…

Ngoài bộ sưu tập "Winter In The Tropical Land”, khi đến với B.Store bạn có thể chọn lựa được nhiều mẫu thiết kế tinh tế khác có tính ứng dụng cao và phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Chiếc đầm ren trắng kết hợp tùng váy họa tiết bay bổng, sinh động làm Bích Phương sáng rực giữa góc phố mùa đông ảm đạm.

Chiếc đầm có thân áo được thiết kế trễ vai gợi cảm, thu hút nhưng vẫn rất kín đáo và ấm áp. Phía dưới là tùng váy với họa tiết hoa hải đường đang đua nở trong sương sớm cho người mặc cảm giác mùa xuân ấm áp đến gần hơn.

Thiết kế thân áo nhung đen kết hợp chân váy họa tiết hươu sao với điểm nhấn là phần cổ áo ren lưới khiến vẻ đẹp của Bích Phương càng mong manh, cuốn hút.

Bích Phương đẹp kiêu kỳ trong chiếc đầm họa tiết hoa hồng được thiết kế tinh tế, sang trọng.

Những chùm cherry chín mọng trong nắng hồng mang cho người mặc vẻ tươi tắn, căng tràn sức sống.

