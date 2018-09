Đổi jeans cũ, sở hữu Levi’s chính hiệu

'Jeans Exchange - Đổi jeans cũ, sở hữu jeans Levi’s chính hiệu' là cơ hội cho bạn trải nghiệm sự khác biệt từ những chiếc quần jeans hàng đầu thế giới.

Tự hào là cha đẻ của chiếc quần jeans đầu tiên trên thế giới, thương hiệu Levi’s tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong bằng những sản phẩm nguyên mẫu. Tháng 11 sẽ trở nên sôi động và đáng nhớ đối với các fashionista bởi cuộc đổ bộ của cơn bão “Jeans Exchange 2013” - Chương trình lớn nhất trong năm của thương hiệu danh tiếng Levi’s.

Đến với Jeans Exchange 2013, chỉ cần mang quần jeans cũ bất kỳ tới cửa hàng gần nhất, không quan trọng thương hiệu hay kích thước, bạn sẽ có cơ hội được tặng tới 700.000 đồng khi mua jeans Levi’s chính hiệu. Chương trình áp dụng có điều kiện tại các cửa hàng trên toàn quốc và không giới hạn số lần đổi. Ngoài ra, khách hàng còn được nhận thêm ưu đãi mua áo Levi’s với giá chỉ từ 599.000 đồng. Đây là quà tặng đặc biệt dành riêng cho các bạn tham gia đổi jeans cùng Levi’s.

Đặc biệt, trong 2 ngày 16 và 17/11, các bạn sinh viên tại Hà Nội và TP HCM có thể mua quần jean Levi’s với giá chỉ 999.000 đồng khi xuất trình thẻ sinh viên tại cửa hàng.

Bạn có thể đến ngay các cửa hàng Levi’s gần nhất để chớp lấy cơ hội sở hữu dải sản phẩm phong phú của thương hiệu hơn 150 tuổi như dòng 501 cổ điển, dòng Eco được làm hoàn toàn từ sợi cotton hữu cơ dành cho giới tuổi teen nổi loạn, dòng sản phẩm Water...

Tháng 11 đến với những cơn gió se lạnh của mùa thu, Levi’s Việt Nam lại viết tiếp truyền thống và phát huy tinh thần “chia sẻ yêu thương” của thương hiệu trên toàn cầu, giúp quyên góp jeans cũ cho các hoạt động từ thiện nhằm giảm thiểu số lượng sản phẩm tiêu dùng bị lãng phí, chung tay góp sức vì cộng đồng từ những hành động đơn giản nhất. Đây là hoạt động thường niên của công ty góp phân xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng, từ đó, khuyến khích cũng như phát huy hơn nữa tinh thần "Lá lành đùm lá rách" của mỗi cán bộ nhân viên trong công ty.

Chỉ sau vài ngày phát động chương trình, hàng nghìn chiếc quần jeans Levi’s đã có chủ. Vẫn còn rất nhiều sản phẩm đang đợi bạn. Truy cập vào website của chương trình http://www.levis-jeanexchange.vn/ hoặc www.levi.com.vn để biết thêm chi tiết.

Đia chỉ cửa hàng Levi’s tại Việt Nam:

- TP Hồ Chí Minh: 181B Ba Tháng Hai, 56 Nguyễn Trãi, Diamond Plaza, Parkson Saigontourist, Parkson Hùng Vương, Nowzone, Lottemart Quận 7, Parkson Flemington, Parkson CT Plaza, Parkson Paragon, Levi’s Premium 47B – C Nguyễn Trãi, Vincom Center B.

- Hà Nội: Vincom City Tower, 105 Hàng Bông, Big C Hà Nội, Parkson Việt Tower, Levi’s IHP, Garden Mall, Indochina Plaza Hà Nội, Vincom Royal.

- Hải Phòng: Parkson Hải Phòng.

- Đà Nẵng: Lotte Đà Nẵng, Big C Đà Nẵng.

- Huế: Big C Huế.

- Đồng Nai: Big C Đồng Nai.

- Bình Dương: TTTM Becamex 230 Đại Lộ Bình Dương.

- Nha Trang: 20 Trần Phú.

- Vũng Tàu: TTTM Imperial Plaza 159-163 Thùy Vân

Ngọc Điệp