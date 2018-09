Đỗ Mỹ Linh làm nàng thơ của Ngọc Hân trong bộ sưu tập áo dài 

Bộ sưu tập 'Hoa loa kèn' do Ngọc Hân thiết kế trung thành với phom dáng truyền thống của áo dài dân tộc, nhưng mang hơi thở của thời đại nhờ kỹ thuật cắt may và công nghệ in màu. Họa tiết hoa loa kèn được in bay bổng trên nền vải lụa và gấm hoa.