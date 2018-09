Đỗ Mạnh Cường tuyển 7 mẫu mới diễn show 'The Twins'

Trọng Thắng sinh năm 1990, chiều cao 1m90, tốt nghiêp cử nhân Quản trị Kinh doanh trường Cao đẳng Việt Mỹ, hiện làm việc trong ngành xây dựng nhưng có ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp. 'The Twins' diễn ra vào 19h ngày 25/11 tại TP HCM. Chương trình do đạo diễn Phạm Hoàng Nam chỉ đạo thực hiện. Đỗ Mạnh Cường tiết lộ, show diễn của anh có sự tham gia của nhiều ngôi sao và fashionista như diễn viên Diễm My, Ngô Thanh Vân, Mỹ Linh, Tăng Thanh Hà, Linh Nga, Hoa hậu Thu Thảo, Á hậu Thiên Lý, Hoa hậu Ngọc Khánh, Hà Kiều Anh và đặc biệt Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan Farung Yuthithum.