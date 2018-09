Đỗ Mạnh Cường thiết kế trên Note 3

Trong đêm ra mắt Samsung Galaxy Note 3 (ngày 20/9), Đỗ Mạnh Cường sẽ giới thiệu các mẫu trang phục đặc biệt dành riêng cho chương trình.

Bộ sưu tập được Đỗ Mạnh Cường lên ý tưởng và thiết kế trên siêu phẩm di động mới nhất của Samsung. Vừa gây sốt với giới yêu thích thời trang bằng những thông tin về bộ sưu tập "Những cánh bướm mùa thu" sẽ ra mắt vào tháng 11, anh bất ngờ giới thiệu những thiết kế mới vào ngày 20/9 trong đêm ra mắt sản phẩm mới của Samsung.

Đỗ Mạnh Cường sẽ làm bất ngờ giới mộ điệu với bộ sưu tập mới.

Vị giám khảo khó tính của Việt Nam Next Top Model chia sẻ: "Trong một lần say mê nhìn ngắm những chú cá chép Nhật bơi chậm rãi trong hồ, tôi đã có cảm hứng làm nên một bộ sưu tập hoàn toàn mới. Giây phút ấy đến rất bất ngờ và tôi đã kịp nắm bắt để phác thảo nhanh trên chiếc Galaxy Note 3. Tôi đã sáng tác gần như tất cả các mẫu trang phục trên thiết bị này. Khi cầm S Pen để thiết kế, tôi thấy mình đang có một cảm hứng thật mới, rất tự do, bay bổng”.

Bản phác thảo bộ sưu tập hoạ tiết chấm bi lấy cảm hứng từ hình ảnh cá chép Nhật .

Nhà thiết kế quyết định giữ kín mọi thông tin để tạo cảm xúc bất ngờ cho đêm ra mắt. Tuy nhiên, theo thông tin bên lề, trang phục trong bộ sưu tập sẽ quay trở với trào lưu chấm bi cùng những đột phá mới lạ. Đặc biệt, nàng "thơ" cho những thiết kế lần này sẽ là quán quân Next Top Model Hoàng Thùy. Cô sẽ là vedette của đêm diễn cùng dàn người mẫu danh tiếng khác. Bên cạnh phần trình diễn bộ sưu tập thời trang mới, đêm ra mắt Galaxy Note 3 và Galaxy Gear sẽ có sự góp mặt của Hồ Hoài Anh - Hương Giang. Cặp vợ chồng đẹp đôi của làng nhạc Việt sẽ trình diễn một ca khúc mới. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bật mí đêm diễn sẽ là phần anh chia sẻ về bài hát mới cũng như quá trình sáng tác được hỗ trợ đặc biệt từ Galaxy Note 3.

Quán quân Next Top Model Hoàng Thùy sẽ là vedette của đêm diễn.

Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như diễn viên Ngô Thanh Vân, người mẫu Hoàng Thuỳ, Master Chef Lê Thanh Hoà… Với chủ đề “Sáng tạo cuộc sống”, chương trình sẽ là câu chuyện mới về vai trò của công nghệ trong đời sống hiện đại.

Ngọc Điệp