Đỗ Mạnh Cường: ‘Khách mặc đẹp là niềm vui của tôi’

Giám khảo kiêm giám đốc thời trang VN’s Next Top Model dồn sức sáng tạo trong công việc với mong muốn để khách hàng của mình cá tính hơn khi đến với thời trang.

- Đêm thời trang Butterfly - giới thiệu bộ sưu tập thu đông 2013 của anh - nhận được sự quan tâm rất nhiều chiều từ khán giả lẫn giới chuyên môn. Cảm giác của anh ra sao?

- Từ khi còn học ở Pháp, tôi đã được dạy rằng, thời trang là một ngành công nghiệp kinh doanh, chứ không chỉ là thứ đồ nghệ thuật xa xì để trưng bày. Nếu tôi làm xong một sô giới thiệu bộ sưu tập và nhận được toàn những lời khen nhưng rồi sau đó chẳng ai chịu bỏ tiền ra mua thiết kế của tôi thì chắc sẽ rất buồn. Nhưng may mắn, điểu đó không xảy ra. Tôi bán được hàng trăm mẫu thiết kế truớc và sau sô Butterfly. Đó là một khích lệ, động lực lớn, giúp tôi tự tin theo đuổi đam mê thiết kế của mình và cảm nhận được rõ ràng rằng khách hàng luôn đồng hành cùng mình.

Làm việc trong ngành công nghiệp sáng tạo có nghĩa là bạn phải tập cho mình làm quen với những khen, chê từ dư luận. Ở vị trí của một nhà thiết kế thời trang, tôi luôn chú ý lắng nghe tất cả những ý kiến xung quanh công việc của mình. Nhưng đó là sự lắng nghe có chọn lọc để tìm ra phương cách giúp mình tốt hơn ở các bộ sưu tập kế tiếp.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường sử dụng những sản phẩm của chính mình thiết kế để có thể hiểu được hơn nhu cầu khách hàng về sản phẩm.

- Liên tục ra mắt sưu tập mới, làm thế nào anh luôn giữ đuợc cảm hứng với thời trang, vốn là một ngành đấy áp lực?

- Tôi là người rất thực tế khi làm việc. Phải thực tế vì cần căng đầu ra tính toán bài toán kinh doanh duy trì thương hiệu, nuôi sống nhiều nhân viên của mình. Nhưng yếu tố quan trọng khiến tôi giữ lửa được với nghề lại xuất phát từ cảm xúc. Niềm hứng khởi của việc giúp cho những ai chọn mặc trang phục của mình cảm thấy tự tin và đẹp hơn là điều làm tôi rất vui khi quyết định gắn bó với thời trang ngay từ những ngày đầu tiên.

Tôi thấy rất hạnh phúc khi có khách hàng đặt mua hàng chục mẫu thiết kế của mình với nhiều chất liệu, kiểu dáng, màu sắc khác nhau để thay đổi trong nhiều dịp. Hay cảm giác tự hào khi tình cờ thấy ai đó mặc một bộ trang phục “made in DMC” trên đường, trong buổi tiệc. Ngành công nghiệp thời trang trong nước còn khá non trẻ so với thế giới, nên chẳng thể trách nhiều khách hàng có điều kiện tìm đến hàng hiệu của nước ngoài. Nhưng tôi tin, trong tương lai, cùng với sự nổ lực của bản thân mình và của rất nhiều nhà thiết kế khác trong nước thì thương hiệu thời trang nội địa sẽ chiếm đuợc sự quan tâm và cảm tình của mọi người nhiều hơn.

Dù là sản phẩm nào, tất cả mọi thứ đều được NKT chăm chút kỹ lưỡng và cần thẩn trước khi giới thiệu tới khách hàng.

- Vật dụng yêu thích của anh mang theo trong mỗi chuyến đi xa là gì?

- Một trong các vật dụng yêu thích của tôi chính là chiếc túi xách. Đôi khi nó như người bạn đường gắn bó và rất tận tụy bên mình.

- Đang tập trung cho bộ sưu tập xuân hè 2014 vì sao anh vẫn nhận lời thiết kế 3 mẫu túi cho Ngân hàng Quốc tế (VIB) sử dụng trong chương trình khuyến mãi cuối năm 2013?

- Bất cứ công việc nào gắn đến thiết kế và thời trang đều nằm trong tầm chuyên môn của tôi. Việc thiết kế mẫu túi xách cho VIB cũng là một cách để tôi gần gũi với khách hàng của mình hơn, đồng thời có cơ hội thể hiện niềm yêu thích trong việc giúp mọi người phối phụ kiện với trang phục thật cá tính. Ngoài ra, đánh giá cao sự đầu tư nghiêm túc và chuyên nghiệp của VIB khi muốn dành tặng cho khách hàng cùa VIB một món quà thật đặc biệt và chất lượng, tôi và ekip đã cố gắng sắp xếp thời gian để cho ra mắt bộ sưu tập túi này.

Ba mẫu túi này được thiết kế từ chất liệu vải bố bền, đẹp, phom dáng rộng rãi phù hợp với nhu cầu sử dụng của mọi thành viên trong gia đình, từ ông bố năng động, bà mẹ trẻ sành điệu hay cô cậu bé con nghịch ngợm. Tôi cũng thích thú khi phối các màu sắc tươi trẻ, hay chấm bi dễ thương trên thân túi. Trong hầu hết các sô trình diễn thời trang lớn của tôi từ trước đến nay, tôi và êkíp đều muốn thông qua hình ảnh người mẫu trên sàn diễn để giới thiệu đến mọi người những kiểu phối trang phục với phụ kiện khác nhau, từ đó tôn phong cách của mỗi cá nhân lên. Với ba mẫu túi này, hy vọng tôi giới thiệu được một xu hướng đơn giản mà nhẹ nhàng, hiện đại cho dòng thời trang hướng đến gia đình.

Thảo Nhi