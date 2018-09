DJ Ngọc Anh nóng bỏng cùng phụ kiện ZAA

Ngọc Anh gợi cảm với phong cách chụp bán nude được nhiếp ảnh gia thể hiện một cách khéo léo cùng khăn choàng và các phụ kiện khác của Zaa Accessories.

Là một trong những nữ DJ xinh đẹp và nổi tiếng, làm đẹp là một nhu cầu tất yếu của Ngọc Anh. Điều này là quan trọng với DJ khi làm việc tại các bar, club, những nơi mà mọi người luôn ăn mặc đẹp, sành điệu. Theo Ngọc Anh, ngoài những bộ quần áo đẹp, phụ kiện cũng có vai trò quan trọng trong việc tôn vinh lên vẻ đẹp nóng bỏng, quyến rũ.

ZAA tung ra gần 30 mẫu khăn choàng mới cùng các phụ kiện đi kèm như dây chuyền dài, lắc tay... cho mùa Tết. Nhãn hàng cũng ưu đãi cho khách hàng bằng chương trình "Buy more get more", theo đó khách hàng mua càng nhiều thì sẽ nhận được mức giảm giá càng cao.

