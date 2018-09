Đinh Mạnh Ninh tham gia 'Con phố thời trang thanh lịch Canifa'

Trong khuôn khổ chiến dịch, Canifa mang tinh thần "Canifa Fashion Street in the City - lễ hội thời trang đường phố" đến với Tuần lễ thời trang quốc tế Thu Đông (Viet Nam International Fashion Week Fall/ Winter 2016) qua bộ sưu tập "Nhịp điệu đường phố" của nhà thiết kế Lê Hà. Show trình diễn của Canifa by Lê Hà gây ấn tượng mạnh với công chúng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia tối 3/11 vừa qua.