Diesel ra mắt BST thu đông 2016 đậm chất rock

Với thế mạnh là các sản phẩm denim và jogg jeans, thương hiệu tiếp tục chinh phục giới mộ điệu bằng bộ sưu tập thu đông cá tính.

Từ lâu, thương hiệu Diesel đã biểu trưng cho niềm đam mê và sự khác biệt trong cái tôi của mỗi cá nhân. Năm 2016, thương hiệu thực hiện loạt dự án #forsuccessfulliving hợp tác cùng nhiếp ảnh gia Terry Richardson cho ra đời tập hợp 50 nguyên tắc truyền cảm hứng, bám sát triết lý của Diesel. Nếu "Be Brave" thể hiện sự can đảm, "Never Give Up" mang lại quyết tâm không bao giờ từ bỏ, thì "30 Step Out of Your Comfort Zone" lại tiếp thêm động lực để bạn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Nguyên tắc "Make Your Own Rules" chính là gợi ý để bạn thực hiện những nguyên tắc sống mình tâm đắc cùng Diesel.

Bộ sưu tập thu đông 2016 định hình phong cách khỏe khoắn tươi vui và khẳng định cá tính nổi loạn. Giám đốc Mỹ thuật Nicola Formichetti chia sẻ, ý tưởng bộ sưu tập lấy từ hình ảnh sân vận động với những buổi hòa nhạc, trận đấu thể thao, nơi mọi người cùng tụ hội. Hơi hướng rock style giao thoa cùng giai điệu pop tạo nên những thiết kế đồng điệu.

Bộ sưu tập là sự hòa trộn của phong cách rock, kiểu dáng quân đội cá tính, thể hiện trên những thiết kế denim và jogg jean khỏe khoắn.

Phong cách quân đội kinh điển ghép đôi cùng sắc xanh cobalt thời trang tạo nên những thiết kế mạnh mẽ.

Chiếc áo len với những mảng màu tương phản phối cùng jeans rách thường ngày cũng đủ làm bạn nổi bật trong mùa thu đông.

Áo khoác với những mẫu hoa văn thêu độc đáo mang hình ảnh loài báo, hộp sọ, đại bàng, rắn đều do chính tay một nghệ nhân hình xăm thực hiện.

Các kiểu áo khoác bomber với họa tiết camo rằn ri mang đậm dấu ấn phong cách quân đội. Dòng sản phẩm cao cấp Royal Indigo sử dụng những gam màu xanh, đen thượng lưu kết hợp với những mẫu hoa văn thêu độc đáo với từng chi tiết thủ công tỉ mỉ .

Những chiếc áo khoác bomber mang phong cách lực lượng không quân Mỹ MA-1 cá tính mang lại sự phá cách cho người mặc.

Áo khoác lông cừu và áo khoác nỉ fleece được cách tân bằng cách phối hợp nhiều mảng màu sắc với nhau giúp bạn trẻ thỏa sức thể hiện cá tính trong cái lạnh mùa đông.

Cuối cùng là bộ sưu tập phụ kiện với giày cổ cao phong cách thể thao và bốt motorcycle giúp tủ đồ thêm phần hoàn thiện.

Tìm mua sản phẩm Diesel tại hệ thống các cửa hàng tại Việt Nam:

- Diesel Crescent Mall: tầng trệt, Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, quận 7, TP HCM. ĐT: 08. 5413 8132

- Diesel Tràng Tiền: tầng 03 -38, TTTM Tràng Tiền Plaza, 24 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04. 3936 7144

Website: diesel.com.

(Nguồn: Diesel)