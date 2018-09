Diễn viên 'Lời nguyền gia tộc' diện nội y, khoe đường cong nóng bỏng

Sau 'Lời nguyền gia tộc', Huyền Trang được mời đóng 3 phim điện ảnh khác. Cô vừa hoàn thành một dự án phim do Việt Nam hợp tác sản xuất cùng Hong Kong. Bộ ảnh do chuyên gia trang điểm Hi Won, stylist Khun Chai hỗ trợ thực hiện.